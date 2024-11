Calcio. Giovanile. Fratres Perignano poker di vittorie

Pisa 7 novembre 2024 – Tante conferme e tante sorprese nei campionati giovanili pisani.

Nella categoria Allievi Under 17 il San Miniato vince il derby sul campo del Romaiano (0 – 1) e ne approfitta anche il Fratres Perignano che travolge 7 – 1 il Santa Maria a Monte fanalino di coda e si porta a meno due ma con una partita in più da giocare. Con ventisette reti in cinque partite il Fratres Perignano ha il migliore attacco della categoria e con tre reti subite la miglior difesa insieme al Romaiano. L’Atletico espugna Il Romito (0 – 2), mentre è parità senza reti tra Migliarino Vecchiano e Soccer Ponsacco. Primo punto per Santacroce e Porta a Lucca che pareggiano 2 – 2.

Nella fascia B Under 16, nel girone A domina il San Giuliano (1 – 3 a Porta a Lucca), col San Prospero Scintilla che ha riposato. Al terzo posto Fratres Perignano ed Oltrera rispettivamente vittoriose contro Il Romito per 3 – 1 in casa e contro il Forcoli per 0 – 2 in trasferta. Nel girone B il Romaiano è primo nonostante il pareggio a reti bianche a Ponsacco contro il Soccer. Insegue il San Miniato vittorioso sul campo degli Ospedalieri (0 – 1). Staccate Pisa Ovest e Zambra.

Nei Giovanissimi Under 15, girone A, il Fratres Perignano a punteggio pieno con lo 0 – 7 a Sasso Pisano contro La Boracifera. Diciotto punti, sei vittorie, venticinque reti segnate e nessuna subita in questo inizio di stagione. L’unica avversaria per ora è la Bellaria Cappuccini che batte il Soccer Ponsacco nel derby giocato a Pontedera (2 – 1). Nel girone B, Forcoli in testa col 2 – 0 agli Ospedalieri. Segue l’Atletico Etruria fermato sul 2 – 2 dal Porta a Piagge. Lo Zambra ne fa dieci alla Marinese (10 – 0), mentre il Madonna dell’Acqua espugna 0 – 2 il campo del San Prospero Scintilla.

Nei Giovanissimi B Under 14, il Monteserra domina a punteggio pieno il girone A con lo 0 – 4 rifilato al Fucecchio secondo. Il Calci travolge 10 – 0 il San Prospero Scintilla, il Forcoli maramaldeggia 1 – 10 sul campo del San Frediano, ed il Fratres Perignano vince 2 – 6 sul campo del Pisa Ovest. Nel girone B Zambra e Bellaria Cappuccini in testa dopo aver pareggiato 2 – 2 nello scontro diretto. Monteserra terzo che batte 6 – 0 il Montopoli. La Stella Azzurra espugna Il Romito (1 – 3), il Sextum Bientina vince a Santa Maria a Monte (0 – 1), il Galleno a San Miniato (1 – 3), mentre il Santacroce supera 2 – 0 la Pecciolese.