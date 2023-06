Calcio. Giovanile: ecco gli obblighi per i giovani

Pisa 5 giugno 2023 – Come ogni stagione la Federazione ha emanato i limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2023/24 che sta per cominciare. Obblighi da rispettare per determinate categorie, pena ovviamente la perdita della gara. A livello nazionale è stata decisa la partecipazione obbligatoria un calciatore nato dal 1 gennaio 2003 in poi e di un calciatore nato dal 1 gennaio 2004 in poi. In Eccellenza ed in Promozione, le due categorie regionali più importanti, le squadre dovranno dunque avere un calciatore 2003 ed un calciatore 2004 nella formazione titolare, mentre in Prima, Seconda e Terza Categoria non ci sarà alcun obbligo di impiego di giovani calciatori. Decisioni anche per la categoria Juniores. Nella imminente stagione l’anno in quota sarà rappresentato dai ragazzi classe 2005, ed ovviamente potranno giocare i più piccoli nel 2006 che hanno terminato il settore giovanile. Nella Juniores Regionale Elite e nella Juniores regionale potranno giocare fino tre ragazzi fuori quota nati dal 1 gennaio 2004. Nella Juniores provinciale invece potranno giocare quattro ragazzi fuori quota nati dal 1 gennaio 2003. Questa dunque la possibilità massima di impiego di calciatori fuori quota durante una gara del Campionato Juniores.