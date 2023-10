Calcio. Giovanile: Calci capolista: 4 - 0 all'Atletico Cascina, doppietta Sciarrone

Pisa 17 ottobre 2023 –– Qualche sorpresa nei campionati provinciali. Juniores. Nel girone lucchese nessuna pisana al comando. Il Ponsacco vince di misura il derby contro il San Frediano per 1 – 0 grazie alla rete di Scotti. Il Pietrasanta travolge 4 – 1 il Castelfranco, mentre il Ponte delle Origini pareggia 1 – 1 al Campo ‘Arno’ contro gli ospiti del Vorno. Stesso risultato per il Forcoli sul campo del San Macario Oltreserchio (1 – 1). La Pecciolese cade 3 – 0 in trasferta contro Valle di Ottavo. Nel girone pisano, quarta vittoria consecutiva per il Calci al comando da solo a punteggio pieno con dodici punti in quattro gare. Questo grazie alla quarta vittoria consecutiva ottenuta al Comunale per 4 – 0 contro l’Atletico Cascina. Doppietta di Sciarrone e reti di Pucci e Marioni per i padroni di casa. Prova a stare il Saline che espugna Migliarino con la tripletta di Doda, e ci prova l’Urbino Taccola che vince 1 – 4 a Santacroce nel posticipo. E’ 2 – 2 tra Crespina e Il Romito, e tra Geotermica e Santa Maria a Monte. La Freccia Azzurra vince a Casciana Terme, mentre il San Prospero fa 4 – 2 contro i Colli Marittimi. Allievi. Nel girone lucchese seconda sconfitta consecutiva per l’Atletico Cascina battuto in casa dalla capolista Montecarlo. Anche il Ghivizzano in testa con lo 0 – 2 sul campo del Santa Maria a Monte. Il Ponsacco vince a Capannori mentre il Migliarino Vecchiano ne fa sette al Vione. Nel girone pisano, in testa con dodici punti, frutto di quattro vittorie in altrettante gare, solo il Romaiano: bella vittoria esterna 2 – 3 sul campo dei Colli Marittimi. Il Monteserra pareggia sul campo del San Prospero Navacchio (2 – 2), mentre le Colline Pisane passeggiano a Livorno contro l’Orlando (0 – 12). L’Atletico Piombino si impone 2 – 10 all’Abetone contro la Freccia Azzurra. Allievi B. Nel girone A, Colline Pisane a punteggio pieno dopo il successo 1 – 5 sul Forcoli. Fornacette, Volterrana, Colli Marittimi e Peciolese chiudono con un punto. Nel girone B San Giuliano e Calci in testa con tre vittorie su tre partite, mentre Santa Maria a Monte e San Frediano rimangono a zero.

Giovanissimi. Nel girone pisano Mobilieri Ponsacco, Pisa Ovest, Sextum Bientina e Bellaria Cappuccini in testa con dieci punti. Il Porta a Lucca vince 0 – 3 a Peccioli, e con lo stesso risultato il Migliarino Vecchiano espugna Capannori. Nel girone livornese in testa il Monteserra (0 – 11 al Collevica) ed i Colli Marittimi (1 – 9 all’Orlando). Atletico Livorno Academy terzo (2 – 2 col Salivoli) e Perignano quarto (4 – 2 nel derby contro l’Etruria). Giovanissimi B. Il Calci al comando (9 – 0 a Il Romito), seguito dal Perignano che vincono 5 – 0 il derby contro il Ponsacco, e dai Colli Marittimi che travolgono 6 – 0 le Colline Pisane). Nel girone lucchese Madonna dell’Acqua e Pisa Ovest al terzo posto: i primi vincono 1 – 3 il derby contro la Freccia Azzurra, mentre i secondi piegano 2 – 1 il Camaiore. Porta a Piagge superato 2 – 0 dal Monteserra, mentre il Fornacette vince a Camaiore (0 – 1). Porta a Lucca travolto in casa dal Capezzano.