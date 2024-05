Calcio. Giovanile: Atletico Piombino e Monteserra campioni

Pisa 7 maggio 2024 – Ultime battute nei campionati giovanili.

Juniores Nazionale. Cenaia ha chiuso all’ottavo posto, Mobilieri al nono. Entrambe in seguito alla retrocessione delle rispettive prime squadre hanno perso il titolo nazionale e giocheranno nella Juniores regionale. Juniores regionali Elite. Fratres Perignano secondo in classifica e San Giuliano salvo al termine della stagione saranno le nostre rappresentanti nel massimo campionato regionale giovanile. Retrocesso il Fornacette che tornerà a giocare il regionale. Allievi regionali Elite. L’Oltrera chiude il campionato superando 2 – 0 il Capezzano Pianore. Allievi regionali. Nel girone B Pisa Ovest già retrocesso da tempo che chiude la stagione perdendo 9 – 0 a Santa Maria. Il Fornacette perde 1 – 4 in casa contro l’Invicta Sauro e per un punto evita la retrocessione nei provinciali. Così come per la Bellaria Cappuccini che riesce ad espugnare 0 – 2 il campo del già retrocesso Castelfiorentino e mantiene la categoria. Retrocede la Pro Livorno Sorgenti. Calci pareggia a reti bianche contro il Limite e Capraia (0 – 0) ed è fuori dalla Coppa Toscana: sesto posto finale. La copertina della settimana se la prende il Forcoli che dopo aver perso contro la Bellaria Cappuccini, travolge 4 – 1 i campioni del Venturina. Nel girone C il San Giuliano vince 3 – 2 contro lo Zenith Prato e chiude al sesto posto in questa stagione.

Juniores Provinciali Nel girone di Pisa Urbino Taccola campione (5 – 0 al Santa Maria a Monte), Calci secondo (2 – 1 alla santacrocese), Crespina terzo (San Prospero travolto 5 – 1). Moretti del Crespina straordinario capocannoniere con trentatre reti seguito dal compagno Montagnani con ventinove. Nel girone lucchese il Castelfranco vince il derby contro il Ponsacco per 4 – 2, mentre il San Frediano espugna il terreno della Folgore Segromigno (0 – 3). Il Ponte delle Origini vince 2 – 3 a Forcoli e mantiene il terzo posto con cinquantasette punti. La Pecciolese piega il Barga 3 – 0. Allievi Provinciali Nel girone di Pisa Atletico Piombino campione con l’8 – 1 alla Scintilla nell’ultima partita di campionato. Al secondo posto le Colline Pisane, protagoniste di una bella stagione. Nel girone di Lucca grande vittoria del Fratres Perignano che vince sul campo della Real Academy per 0 – 1. Domenica la squadra rossoblù sarà arbitro della vittoria del campionato. Giovanissimi Provinciali Nel girone livornese il Monteserra è campione provinciale davanti al Salivoli grazie alla vittoria per 0 – 2 sul campo dei Colli Marittimi terzi. Il Fratres Perignano vince sul campo del Livorno 9 per 0 – 2. Nel girone pisano vittoria del Pisa Ovest già la scorsa settimana (0 – 1 da tre punti a Migliarino). Secondo posto per la Bellaria cappuccini che fa ‘manita’ all’Atletico Cascina (5 – 0).