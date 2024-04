Calcio: Fc Ponsacco ferma San Giuliano (3 - 3)

Pisa 15 aprile 2024 – In Prima Categoria nell’anticipo del sabato il San Giuliano campione è stato fermato allo Stadio Comunale di Ponsacco contro i rossoblù di casa per 3 – 3. Un risultato che ha visto l’impresa ponsacchina di fermare in Viale della Rimembranza la corazzata sangiulianese ricca di ex costretta ad interrompere la lunghissima serie di vittorie consecutive in questo trionfante campionato. Per i sangiulianesi doppietta dell’ex Ghelardoni e rete dell’altro ex Doveri, mentre per il Ponsacco Cantini, Rossellini ed un’autorete. Così il San Giuliano si porta a settantasette punti, ventuno in più della seconda della classe Selvatelle, mentre il Ponsacco è quintultimo e ad oggi giocherebbe in casa il play-out contro il San Frediano. La Cella travolta 3 – 0 sul campo del Montenero è terzultima in classifica e ad oggi giocherebbe il play-out in trasferta proprio sul campo dei livornesi. La Cella battuta che resta a ventiquattro punti, mentre il Montenero si porta a ventisette, uno in meno del Ponsacco e quattro in meno per la salvezza diretta. A trentuno punti sono in tre: Fornacette, Tirrenia e Torrelaghese con quest’ultima che di misura ha superato il fanalino di coda Livorno 9 (1 – 0). Per i livornesi a segno Giusti, Bernini ed il bomber Fermi. Non ne approfitta il San Frediano che allo Stadio ‘Parra’, pur in vantaggio per due volte prima con Puliti e poi con Bucci, si fa rimontare da uno Staffoli in una tranquilla posizione di classifica a segno con Tafi e Capriglione al quarto minuto di recupero (2 – 2 il risultato finale). La vittoria dei rossoblù sfuma ed è obbiettivamente difficile sperare in qualcosa di diverso nelle ultime tre gare di campionato. Il play-out da giocare in trasferta rimane lo scenario più probabile e non è una previsione appetibile. Il derby Tirrenia – Calci finisce con un pareggio ricco di reti: 2 – 2. La vittoria serviva di più ai padroni di casa che agli ospiti ma ne è venuto fuori un pareggio. Calci in doppio vantaggio (0 – 2 reti di Vaglini e Pellegrini), ma Tirrenia mai domo che raggiunge il pari con i gol di Lazzerini e Melani e conquista un punto prezioso che lo tiene a più tre dai play-out, a tre giornate dalla fine. Serve ancora qualche punto per la matematica salvezza dei litoranei, mentre il Calci di mister Pagano ha già una sua completa valutazione.