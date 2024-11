Calcio. Eccellenza. Tre vittorie per le pisane

Pisa 4 novembre 2024 – Nona giornata importante In Eccellenza girone A per le squadre pisane. Sono arrivate tre vittorie: quella del Cenaia sul Castelnuovo Garfagnana, quella dei Mobilieri Ponsacco a Montespertoli, e quella del Fratres Perignano nel derby contro la Cuoiopelli sconfitta.

Il Cenaia è secondo in classifica con diciannove punti, quattro in meno della capolista Camaiore. La squadra di mister Sena va sotto 0 – 1 con gli ospiti in vantaggio con una rete di Casci, ma nella ripresa la reazione è devastante ed arriva un poker di reti (4 – 1). Prima pareggia il solito Neri, poi il sorpasso è opera di Pecchia, infine Canessa e poi Apolloni chiudono il trionfo arancioneroverde. Ecco il tabellino.

Cenaia: Baglini, Rossi, Goretti, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Puccini, Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Turini, Di Bella, Bartolini, Calloni, Perazzoni, Pecchia, Ferretti, Salvadori, Conticelli. All. Sena Castelnuovo Garfagnana: Nucci, Rossi, Lunardi, Fall, Leshi, Filippi, Casci, Cecchini, Campani, Grassi, Camaiani. A disposizione Masini, Ramacciotti, Benassi, Tocci, Cristofani, Fruzzetti, Marzi, Magera, Satti. All. Gatti Arbitro: Vagelli di Prato Marcatori: 20' Casci, 61' Neri F., 66' Pecchia, 71’ Canessa, 81’ Apolloni Prima vittoria esterna per i Mobilieri Ponsacco che espugnano lo Stadio di Montespertoli per 0 – 2. La rete che sblocca la gara arriva dalla panchina ed è del giovane Marrocco al 70’, poco più tardi il raddoppio di Imbrenda che chiude la gara e fa respirare in classifica la squadra di mister Macelloni. Questo il tabellino.

Montespertoli: Romano, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Conti M., Pecci, Rosi, Anichini, Lotti, Maltomini, Biliotti. A disposizione Biotti, Biagi, Liberati, Asara, Vangi, Lensi, Gasparri, Cremonini, Calonaci. All. Sarti Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Crecchi, Mancini, Colombini, Regoli, Volpi, Borselli, Mengali, Morana, Fischer. A disposizione Profeti, Di Giulio, Bagnoli, Steffich, Penco, Pini, Marrocco, Imbrenda, Pallecchi. All. Macelloni Arbitro: Bulletti di Pistoia Marcatori: 70' Marrocco, 78' Imbrenda

Il Fratres Perignano vince il derby contro la Cuoiopelli per 2 – 0 allo Stadio ‘Matteoli’. Un successo importante per la squadra di mister Falivena che si sblocca e dopo venti minuti conduce in doppio vantaggio grazie alle reti di Misseri e Rossi agganciando in classifica Fucecchio e Ponte Buggianese. Per la Cuoiopelli notte fonda in classifica ma alla vigilia del campionato era già tutto preventivabile. Questo il tabellino della sfida tra le due pisane.

Fratres Perignano: Serafini A., Passerotti, Mogavero, Misseri, Ricci, Lucaccini R., Bracci, Viola, Taraj, Papi, Rossi G.. A disposizione Becherini, Lupi, Forte, Brisciani, Napoli, Mariani T., Zocco, Venturini, Cutroneo. All. Falivena Cuoiopelli: Papeschi, Arrigucci, Porcellini, Burato, Innocenti, Luka, Hanxhari, Mancino, Ferraro, Cavallini L., Tassi. A disposizione Brogi, Bindi, Tuzi, Vannuzzi, Maglio, Campo, Turini, Rocco, Pinna. All. D Addario Arbitro: Sara Foresi di Livorno Marcatori: 16’ Misseri, 20’ Rossi G.