Calcio. Eccellenza: Mobilieri espugnano Massa

Pisa 17 febbraio 2025 – La ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza ha visto la vittoria pesante dei Mobilieri a Massa, il pareggio esterno del Cenaia, quello interno del Fratres Perignano e la sconfitta della Cuoiopelli.

Il Cenaia pareggia in casa al ‘Pennati’ il big-match contro la Sestese. Le posizioni in classifica restano invariate con gli ospiti secondi a quota trentanove punti ed i padroni di casa di mister Sena terzi con trentasette. Fiorentini in vantaggio con Ermini, ma Canessa nel recupero da il pareggio alla squadra di mister Sena (1 – 1).

Questo il tabellino.

Cenaia: Baglini, Rossi, Goretti (Pecchia), Bartolini (Ferretti), Di Bella, Puleo, Papini, Puccini (Quilici), Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Mobono, Calloni, Mariotti, Gronchi, Dezi, Simonini. All. Sena Sestese: Tognoni De Pugi, Safina, Pisaniello, Pisaneschi, Matteo G., Sarr, Dianda, Robi (Cirillo), Ermini (Vannini), Ciotola, Manganiello (Berti). A disposizione Giuntini, Gaffarelli, Bravi, Mernacaj, Gori, Vilcea. All. Polloni

Arbitro: Mauro di Pistoia

Marcatori: 45' Ermini, 91' Canessa

Bella impresa dei Mobilieri Ponsacco che espugnano il campo della Massese per 0 – 1. La squadra di mister Tocchini vince grazie alla rete di Volpi poco dopo la mezzora della prima frazione. Mobilieri quintultimi, ma sempre a meno sei dalla salvezza diretta. In attesa dello scontro fondamentale di domenica contro il Montespertoli.

Massese: Mariani, Mapelli, Quilici, Cecilia, Andrei, Favret, Bartolomei, Mariani, Lorenzini, Anich, Ferrara. A disposizione Cozzolino, Bossini, Brizzi, Lazzini, Costanzo, Romiti, Rami, Girelli, Buffa. All. Pisciott

Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi, Borselli, Marrocco, Pallecchi, Pini. A disposiziione Campinotti, Di Giulio, Pisani, Fischer, Riccomi, Marinai, Regoli, Rinaldi, Landini. All. Tocchini

Arbitro: Augello di Agrigento

Marcatori: 33' Volpi

Il Fratres Perignano, nonostante una buona prestazione e nonostante il vantaggio di Mogavero, non riesce a battere il Pontebuggianese che pareggia con Granucci. Rossoblù quartultimi, in attesa del derby contro la Cuoiopelli.

Ecco il tabellino.

Fratres Perignano: Serafini A., Regoli, Mogavero (Brisciani), Gamba, Genovali, Lucaccini R., Meucci (Atsina), Zocco (Misseri), Taraj, Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Mariani T., Badalassi, Lupi, Rofi, Ricci. All. Fanani

Pontebuggianese: Rizzato, Prati, Lucaccini F. (Sgherri), Palmese, Chelini (Aiazzi), Kapidani, Martinelli, Provinzano, Granucci, Asara (Gargani), Fantini (Sali). A disposizione Calu, Ferrari, Sanzone, Bellandi G., Pievani. All. Vettori

Arbitro: Biagini di Lucca

Marcatori: 62' Mogavero, 68' Granucci

Nuova sconfitta a Cecina per la Cuoiopelli, la ventesima di questa brutta stagione. Lo Sporting si impone 3 – 0 sulla squadra di mister D’Addario.

Questo il tabellino.

Sporting Cecina: Cappellini, Fiorentini (Nigiotti), Fiorini, Ghilli (Giovannucci), Startari, Cionini, Olivotto, Diagne (Brizzi), Skerma (Di Tanto), Lika (Fofana), El Falahi. A disposizione Gliatta, Milano C., Pozzobon, Biondi. All. Miano

Cuoiopelli: Fogli, Bindi (Bocini), Tuzi (Arrigucci), Hanxhari, Porcellini (Innocenti), Duranti, Rocco (Turini), Tassi, Ceglie (Pinna), Campo, Vannuzzi. A disposizione Pannocchia F., Ferraro, Mancini. All. D’Addario.

Arbitro: Briganti di Carrara

Marcatori: 17' Skerma, 39' Olivotto, 44' Diagne