Calcio. Eccellenza. Impresa Cuoiopelli

Pisa 11 novembre 2024 – Magro bottino per le pisane di Eccellenza nel decimo turno di andata del campionato. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

La vittoria è quella clamorosa ed inattesa del fanalino di coda Cuoiopelli contro il Cenaia terzo della classe. Vantaggio santacrocese al 60’ con Pinna, il Cenaia pareggia su rogore con Neri ma Ferraro da i primi tre punti stagionali alla Cuoiopelli compiendo un clamoroso sgambetto alla compagine di mister Sena che vede il Camaiore a più cinque. Questo il tabellino. Cuoiopelli: Fogli, Arrigucci, Tuzi, Burato, Covino, Porcellini, Hanxhari, Mancino, Rocco, Cavallini L., Turini. A disposizione Pannocchia, Bocini, Innocenti, Bindi, Tassi, Vannuzzi, Maglio, Ferraro, Pinna. All. D Addario Cenaia: Baglini, Rossi, Bartolini, Remorini, Signorini, Puleo, Pecchia, Puccini, Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Turini, Goretti, Papini, Calloni, Guelfi, Di Bella, Ferretti, Salvadori, Conticelli. All. Sena Arbitro: Mascelloni di Grosseto Marcatori: 60' Pinna, 65’ Neri F. (rigore), 75' Ferraro

Una rete di Imbrenda subentrato a gara in corso, a pochi minuti dal termine, evita la sconfitta ai Mobilieri Ponsacco in casa contro lo Sporting Cecina, adesso secondo in classifica a meno quattro dalla capolista Camaiore. Un punto, il dodicesimo stagionale, per la squadra di mister Mavcelloni. Questo il tabellino. Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Crecchi, Mancini, Colombini, Regoli, Volpi, Borselli, Mengali, Pallecchi, Marrocco. A disposizione Profeti, Bagnoli, Pisani, Di Giulio, Penco, Pini, Fischer, Imbrenda, Morana. All. Macelloni Sporting Cecina: Cappellini, Milano C., Fiorini, Ghilli, Startari, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Skerma, El Falahi, Olivotto. A disposizione Gliatta, Pozzobon, Moroni, Cionini, Giovannucci, Giannini E., Fofana, Di Tanto, Masini. All.: Miano Sebastiano Arbitro: Onorato di Nola Marcatori: 55' Skerma, 82' Imbrenda

Cade ancora il Fratres Perignano e cade ancora nonostante la prestazione. Una situazione che sta diventanto paradossale per il lavoro di mister Falivena. Vince la Massese che la sblocca nel finale con Mapelli. Questo il tabellino della partita giocata allo Stadio ‘Degli Oliveti’. Massese: Mariani, Mapelli, Quilici, Cecilia, Romiti, Favret, Bertipagani, Costanzo, Buffa, Anich, Bartolomei. A disposizione Cozzolino, Banti, Nannipieri, Bossini, Lazzini, Brizzi, Pasquini, Goh, Lorenzini. All. Pisciotta Fratres Perignano: Serafini A., Passerotti, Mogavero, Misseri, Ricci, Lucaccini R., Mariani T., Viola, Taraj, Papi, Rossi G.. A disposizione Becherini, Lupi, Forte, Zocco, Brisciani, Pisani, Regoli, Zampardi, Bracci. All. Falivena Arbitro: Margherita Fioravanti di Firenze Marcatore: 77' Mapelli