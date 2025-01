Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano espugna Livorno

Pisa 28 gennaio 2025 – L’ultimo turno del campionato di Eccellenza ha sorriso solo al Fratres Perignano che ha vinto sul campo della Pro Livorno Sorgenti per 1 – 2. Un successo molto importante per la compagine di mister Fanani che si avvicina alla quota della salvezza diretta. Giornata da dimenticare invece per le altre squadre pisane, tutte sconfitte.

Il Cenaia torna sconfitto 3 – 1 dalla trasferta a Fucecchio. I bianconeri di casa partono alla grande ed archiviano la sfida portandosi sul 3 – 0 dopo quaranta minuti grazie alla doppietta di Agistini ed alla rete di Lecceti. Nella ripresa accorcia Neri. Cenaia che dunque rimane a trenta punti insieme a Viareggio e Pro Livorno Sorgenti. Fucecchio: Fiaschi, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Taddei, Cenci, Agostini, Geniotal, Rigirozzo. A disposizione Del Bino, Nannetti, Guerrucci, Fiorini, Paradiso, Mazzoni, Melani, Gjoni, Squarcini. All. Targetti Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Marcon, Signorini, Puleo, Goretti, Apolloni, Canessa, Neri F., Pecchia. A disposizione Landucci, Calloni, Bartolini, Di Bella, Gronchi, Degli Esposti, Remorini, Puccini, Quilici. All. Sena Arbitro: Paladini di Lecce Marcartori: 5′ e 40’ Agostini, 15′ Lecceti, 50′ Neri F.

Come anticipato, grande vittoria del Fratres Perignano che espugna il ‘Magnozzi’ di Livorno con le reti di Lucaccini e Rossi. Un successo che porta i rossoblù a ventuno punti in classifica. Pro Livorno Sorgenti: Bettarini, Bani, Casanova, Freschi, Lischi A., Signorini, Sottile, Santagata, Morelli, Maffei, Gjini. A disposizione Strambi, Di Tora, Buonaccorsi, Cavalli, Romanacci, Putrignano, Pratesi, Lucchesi, Tantardini. All. Bandinelli Fratres Perignano: Serafini A., Ricci, Mogavero, Gamba, Genovali, Lucaccini R., Meucci, Zocco, Taraj, Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Regoli, Manzo, Badalassi, Misseri, Ferrari, Carrai D., Lupi, Brisciani. All. Fanani Arbitro: Vaggelli di Prato Marcatori: 42′ Lucaccini R., 71′ Rossi G., 90′ Lucchesi

Precipitano i Mobilieri Ponsacco battuti anche sul campo della Sestese, fresca vincitrice dell Coppa Italia Eccellenza. Padroni di casa che si portano sul 2 – 0, nel finale accorcia Pini. Mobilieri penultimi con diciassette punti ed una stagione sempre più difficile da affrontare. Sestese: Giuntini, Matteo G., Pisaniello, Pisaneschi (Matteo L.) Biondi, Cirillo, Dianda, Safina (Casati), Berti (Manganiello), Ciotola (Robi), Ermini (Piccini) A disposizione Fantini, Cucinotta, Sarr, Gori. All. Polloni Mobilieri: Lampignano, Gemignani, Marinai (Regoli), Burato, Di Giulio (Crecchi) Mancini, Volpi (Pini), Borselli, Andreotti, Pallecchi (Binelli), Fischer (Marrocco) A disposizione Campinotti, Imbrenda, Pisani, Pini, Morana. All. Tocchini. Arbitro: Lachi di Siena Marcatori: 50′ Berti, 81′ Cirillo, 87′ Pini

Cuoiopelli piegata in casa 0 – 2 dal Montespertoli. Cuoiopelli: Fogli, Arrigucci, Bindi (Tuzi), Hanxhari, Porcellini, Duranti, Vannuzzi (Rocco), Mancino, Turini (Maglio), Ferraro, Campo (Ceglie). A disposizione Pannocchia, Innocenti, Tassi, Pinna, Mancini. All. D’Addario Montespertoli: Biotti, Corradi (Fiaschi), Liberati, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi, Anichini, Lotti (Vangi), Maltomini (Corsi), Biliotti (Cremonini). A disp. Romano, Biagi, Veraldi, Lensi, Marchi. All. Sarti Arbitro: Pisaneschi di Pistoia Marcatori: 19′ Rosi, 37′ Lotti