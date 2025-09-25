Calcio. Eccellenza: derby in parità tra Fratres Perignano e Cenaia

Pisa 22 settembre – Il derby di Eccellenza tra Fratres Perignano e Cenaia termina 1 – 1 allo Stadio “Matteoli”. Un risultato giusto per quanto visto in campo. Ospiti in vantaggio al 18’ con una rete di Bianchi da fuori area al termine di una bella azione manovrata. Nella ripresa la squadra di mister Fanani pareggia con un gol di Mearini meritando il punto. Il Fratres Perignano in classifica con un punto avendo riposato già alla prima giornata di campionato, mentre il Cenaia è anch’esso ad un punto ma con due gare disputate avendo perso alla prima in casa per 1 – 2 contro lo Sporting Cecina. Una giornata caratterizzata dai pareggi perché oltre a questo derby pisano sono terminate in parità anche le sfida tra Real Cerretese e Sestese (0 – 0), Sporting Cecina e Montespertoli (1 – 1) e Real Forte Querceta e San Giuliano (1 – 1). Questo il tabellino della sfida di Perignano. Fratres Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Magliocca (71' Pagni), Passerotti (56' Regoli), Mearini, Lovo (65' Garunja), Meucci. A disposizione Tirabasso, Oliva, Miccoli, El Ouardi, Venturin, Giordani. All. Fanani Cenaia: Bettarini, Cavalli, Arcidiacono, Bianchi (83' Provinzano), Signorini, Puleo, Fischer (66' Rossi), Cito (86' Quilici), Boumarouan (60' Maggi), Remedi, Santagata. A disposizione Castaldi, Colombani, Lischi A., Cocucci, Neri F.. All. Sena Arbitro: Gallo di Mestre Marcatori: 18' Bianchi, 79' Mearini Come visto parità tra i padroni di casa del Real Forte Querceta ed il San Giuliano. Dopo due sconfitte consecutive, alla prima di campionato in casa contro il Belvedere, ed in Coppa con la Lucchese (costata l’eliminazione) il San Giuliano pareggia conquista un punto. Sotto per una rete del pisano ex Fratres Perignano, Mogavero, la squadra di mister Cordoni perviene al pareggio nella ripresa con Bozzi. Un punto in classifica per il San Giuliano Real Forte Querceta: Pastine, Tofanelli, Mogavero (70' Porcellini), Piccione (80' Battisti), Ricci A., Nicolini, Franzoni, Campo, Fantini, Borselli, Goh (69' Gazzoli). A disposizione Di Nubila, Marinari, Vitaggio, Bobbio, Ricci M., Pinna. All. Verdi San Giuliano: Giacobbe, Borgia, Casanova (72' Bindi), Anzillotti (85' Nacci), Bozzi, Pasquini, Paci (83' Angelotti), Amico (60' Ferretti), Di Paola, Cornacchia, Campani (59' Gargani). A disposizione Ria, Papini, Doveri L., Matteini. All. Cordoni Arbitro: Kercaj di Pistoia Marcatori: 28' Mogavero, 65' Bozzi