Calcio. Eccellenza: ci vuole un anno migliore

Pisa 2 gennaio 2024 – Il campionato di Eccellenza ha chiuso il 2024 in maniera non certo esaltante per le squadre pisane. Chi sta meglio è il Cenaia con il suo settimo posto con venticinque punti in queste sedici partite finora disputate. La squadra di mister Sena ha vinto sette partite, ne ha pareggiate quattro e ne ha perse cinque segando venticinque reti e subendone diciannove. L’obbiettivo è quello di centrare un piazzamento play-off.

Le altre tre pisane sono tutte in fondo. La Cuoiopelli è ultima in classifica e se il campionato finisse oggi sarebbe retrocessa nel campionato di Promozione. Una vittoria, un pareggio e ben quattordici sconfitte per la squadra di mister D’Addario che ha realizzato soltanto quattro punti. Raggiungere la è un’impresa ardua, la squadra proverà ad evitare l’ultimo posto in queste restanti quattordici partite. Il Fratres Perignano, partito con l’intento di giocarsi la promozione, si ritrova terzultimo in classifica con quattordici punti: tre vittorie, cinque pareggi ed otto sconfitte per la squadra di mister Falivena che a Natale è stato esonerato dalla società. Al suo posto il garfagnino Fanani che proverà a salvare la squadra, possibilmente e evitando gli spareggi play-out. Partiti per provare a vincere, ma solo quintultimi con sedici punti, i Mobilieri Ponsacco retrocessi dalla serie D a giugno 2024. Per evitare un’altra retrocessione anche qui si è provveduto all’esonero di mister Macelloni e, col nuovo mister Tocchini è arrivata la vittoria a Livorno sul campo della Pro Sorgenti. La strada è ancora lunga, ma forse è quella buona.

Domenica 5 gennaio prima gara di questo 2025 per le nostre squadre impegnate nella seconda giornata del girone di ritorno. La Cuoiopelli attende il Castelnuovo Garfagnana secondo in classifica, il Fratres Perignano si gioca punti pesantissimi allo Stadio ‘Matteoli’ contro il Fucecchio, i Mobilieri Ponsacco attendono il Certaldo, infine il Cenaia è ospite a Cecina dello Sporting quinto.