Calcio. Eccellenza: Cenaia vince il derby ed è secondo

Pisa 3 marzo 2025 – Quattordici reti realizzate nella venticinquesima giornata di Eccellenza, cinque pareggi di cui ben tre a reti bianche e tre vittorie esterne. Nessun successo corsaro in una giornata che ha decretato la vittoria del Camaiore che la prossima stagione disputerà la serie D.

Il Cenaia ha vinto come da pronostico il derby contro una Cuoiopelli che comunque non ha mai mollato. La doppietta di Neri e la rete di Apolloni hanno deciso la sfida nonostante il gol ospite di Ferraro su calcio di rigore per il momentaneo pareggio (3 – 1). La squadra di mister Sena aggancia così la Sestese al secondo posto con quarantatre punti. Per la Cuoiopelli i punti sono sempre cinque con la retrocessione in Promozione certificata.

Questo il tabellino della sfida.

Cenaia: Baglini, Solimano (Goretti), Di Bella (Pecchia), Remorini, Signorini, Puleo, Papini (Gronchi), Marcon, Canessa (Ferretti), Neri F., Puccini (Apolloni). A disposizione Landucci, Calloni, Bartolini, Quilici. All. Sena Cuoiopelli: Fogli, Arrighini (Tuzi), Bindi, Hanxhari, Porcellini, Duranti (Covino), Turini (Rocco), Mancino, Pinna, Ferraro, Campo (Mancini). A disposizione Pannocchia F., Bocini, Innocenti, Tassi, Vannuzzi. All. D Addario

Arbitro: Poggianti di Livorno

Marcatori: 2' e 87’ Neri, 77' rig. Ferraro, 88' Apolloni

Il Fratres Perignano prosegue il suo campionato di buone prestazioni ma di pochi punti. Allo Stadio ‘Matteoli’ la gara contro la Massese termina in parità a reti bianche (0 – 0). Le ultime cinque partite rappresentano una lotta per giocare il play-out in posizione migliore.

Fratres Perignano: Serafini, Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini R., Meucci, Misseri (Regoli), Taraj (Cutroneo), Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Zocco, Badalassi, Lupi, Rofi, Mariani T., Manzo. All. Fanani

Massese: Cozzolino, Bartolomei, Quilici, Brizzi, Favret, Andrei, Lorenzini (Lazzini), Mariani, Buffa, Anich (Costanzo), Ferrara. A disposizione Benassi, Cerri, Girelli, Mazzi, Bossini, Romiti. All. Pisciotta

Arbitro: Pisano di Ercolano

Grande risultato dei Mobilieri Ponsacco che sotto 2 – 0 a Cecina a causa delle reti di Skerma e Brizzi tra l’80’ e l’85’, trova un clamoroso pareggio negli ultimi due minuti del tempo regolamentare con una doppietta dell’eterno bomber Andreotti. Certo, un punto solo, ma una reazione di grande carattere. Come per il Fratres Perignano, le ultime cinque gare rappresentano una lotta per giocare il play-out in posizione migliore. E domenica sarà scontro diretto con entrambe appaiate a ventisette punti.

Sporting Cecina: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Ghilli, Startari, Cionini, Brizzi, Diagne, Skerma, Lika (Moroni), Olivotto (El Falahi). A disposizione Gliatta, Pozzobon, Biondi D., Giovannucci, Foti, Tei, Di Tanto. All. Miano

Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Crecchi (Fischer), Burato, Colombini, Mancini, Volpi (Pini), Borselli, Andreotti, Pallecchi, Marrocco (Riccomi). A disposizione Campinotti, Di Giulio, Pisani, Regoli, Panettella, Morana. All. Tocchini

Arbitro: Bolognesi di Siena

Marcatori: 80' Skerma, 85' Brizzi, 88' e 90’ Andreotti