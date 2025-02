Calcio. Eccellenza: Cenaia quarto col 3 - 0 alla Pro Livorno

Pisa 4 febbraio 2025 – La ventunesima giornata del campionato di Eccellenza ha regalato due vittorie molto importanti per le pisane, un pareggio a sorpresa ed una sanguinosa sconfitta. A nove giornate dalla fine della stagione regolare è ancora tutto in ballo, a parte in testa dove il Camaiore ha ben dodici punti di vantaggio sulle seconde Sestese e Castelnuovo Garfagnana.

Il Cenaia travolge 3 – 0 la Pro Livorno Sorgenti ed è quarto in classifica con trentatre punti insieme a Massese e Viareggio agganciati con questa vittoria. Canessa e Neri nel primo tempo, poi Ferretti chiude la gara nel finale. Questo il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini, Signorini, Di Bella, Papini (Goretti), Quilici (Apolloni), Canessa (Ferretti), Neri F. (Franceschi), Puccini (Calloni). A disposizione Landucci, Simonini, Gronchi, Dezi. All. Sena Pro Livorno Sorgenti: Bettarini, Bani, Casanova, Freschi (Maffei), Lischi A., Signorini, Putrignano, Santagata, Lucchesi, Gjini (Binelli), Sottile (Morelli). A disposizone Strambi, Di Tora, Cavalli, Orsini, Ba, Buonaccorsi. All. Bandinelli Arbitro: Cornello di Firenze Marcatori: 7' Canessa, 32' Neri F., 83' Ferretti

Il Fratres Perignano disputa una buona gara in casa allo Stadio ‘Matteoli’ ma nel finale incassa la decima sconfitta stagionale beffato dal Real Forte Querceta a segno con Nicolini (0 – 1). Una rete che allontana di sette punti la quota salvezza diretta. Questo il tabellino della sfida. Fratres Perignano: Serafini A., Ricci (Misseri), Mogavero, Gamba (Regoli), Genovali, Lucaccini R., Meucci, Zocco (Manzo), Taraj (Atsina), Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Badalassi, Mariani T., Lupi, Brisciani. All. Fanani Real Forte Querceta: Luci, Maurelli (Jendoubi), Lucarelli M. (Pavlenko), Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Bracci (Mearini), Stringara, Panicucci (Nicolini), Bartolini, Fortunati. A disposizone Pastine, Frosina, Bucchioni, Smecca, Quercetani. All. Buglio Arbitro: L’Erario di Formia Marcatore: 86' Nicolini

Vittoria fondamentale dei Mobilieri Ponsacco nello scontro diretto contro il Pontebuggianese. La rete della vittoria la firma il bomber Andreotti (1 – 0). Rossoblù penultimi con venti punti insieme al Pontebuggianese agganciato ed al Certaldo sconfitto 2 – 0 a Fucecchio. Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi (Pini), Borselli, Andreotti (Fischer), Regoli (Rinaldi), Marrocco. A disposizone Campinotti, Di Giulio, Pisani, Morana, Pallecchi, Riccomi. All. Tocchini Pontebuggianese: Rizzato, Prati (Sali), Lucaccini F., Palmese, Chelini, Kapidani (Gargani), Martinelli, Birindelli (Asara), Granucci, Provinzano, Fantini. A disposizone Calu, Sanzone, Ferrari, Aiazzi, Bellandi. All. Vettori Arbitro: Marchi di Siena Marcatore: 65' Andreotti

La sorpresa della giornata è quella della Cuoiopelli che compie l’impresa pareggiando a Massa. Vantaggio sanrtacrocese con Campo, e solo al quinto minuto di recupero i padroni di casa raggiungono il pareggio negando i tre punti alla Cuoiopelli. Massese: Cozzolino, Mapelli, Cecilia, Brizzi (Bartolomei), Andrei, Bossini (Favret), Bertipagani (Rami), Costanzo (Anich), Buffa, Mariani (Lorenzini), Ferrara. A disposizione Mariani, Mazzi, Quilici, Lazzini. All. Pisciotta Cuoiopelle: Fogli, Arrigucci (Tuzi), Bindi, Hanxhari, Porcellini, Duranti, Turini (Rocco), Mancino, Ceglie (Pinna), Ferraro (Tassi), Campo. A disposizione Pannocchia F., Bocini, Covino, Maglio, Mancini. All.: D’Addario Arbitro: Belingheri di Lecco Marcatori: 52' Campo, 95' Lorenzini