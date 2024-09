Calcio. Eccellenza: brutta giornata per le pisane

Pisa 30 settembre 2024 – La quarta giornata del girone di andata nel campionato di Eccellenza toscana ha fatto registrare solo due pareggi ed altrettante sconfitte per le quattro squadre pisane. Il Fratres Perignano, in cerca il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Certaldo, ha pareggiato in trasferta a Castelnuovo Garfagnana con non pochi problemi di formazione. Vantaggio rossoblù nel finale della prima frazione con il capitano Giacomo Rossi, ma nel finale pareggia Marzi per il Castelnuovo. Per la squadra di mister Falivena un buon punto in classifica che porta il Fratres a quota tre al quintultimo posto insieme al Fucecchio. Il tabellino.

Castelnuovo Gargafnana: Biggeri, Ramacciotti, Lunardi, Fall, Leshi, Filippi, Casci, Cecchini, Campani, Grassi, Belluomini. A disposizione Masini, Bonaldi, Pieroni, Benassi, Cristofani, Magera, Fruzzetti, Marzi, Satti F.. All. Gatti Fratres Perignano: Serafini A., Regoli, Mogavero, Viola, Ricci, Lucaccini R., Misseri, Papi, Cutroneo, Bracci, Rossi G.. A disposizione Becherini, Gentile, Lupi, Brisciani, Carrai D., Mariani T., Forte, Napoli, Taraj. All. Falivena Arbitro: Simone Giovannini di Prato Marcatori: 44’ Rossi, 85’ Marzi L’altro pareggio è quello della Cuoiopelli che allo Stadio Comunale ‘Masini’ di Santa Croce pareggia a reti bianche contro il Pontebuggianese (0 – 0). Per la Cuoiopelli si tratta del primo punto stagionale che però non le evita l’ultimo posto solitario in classifica. Ecco il tabellino.

Cuoiopelli: Papeschi, Arrighini, Tuzi, Burato, Innocenti, Porcellini, Turini, Mancino, Pinna, Ferraro, Campo. A disposizione Brogi, Bocini, Arrigucci, Luka, Tassi, Hanxhari, Matteoli, Maglio, Rocco. All. D’Addario Pontebuggianese: Rizzato, Martinelli, Kapidani, Pievani, Chelini, Palmese, Lucaccini F., Sgherri, Fantini, Gargani, Birindelli. A disposizione Calu, Cecchi, Sanzone, Aiazzi, Gianotti, Bellandi F., Bellandi G., Seghi, Granucci. All. Vettori Arbitro: Marongiu di Livorno Peggio del Fratres Perignano ma meglio della Cuoiopelli i Mobilieri Ponsacco che hanno due punti, frutto di due pareggi in queste prime quattro gare di campionato. Dopo la sconfitta interna all’esordio contro l’attuale capolista Pro Livorno Sorgenti, è arriva la seconda battuta d’arresto in Versilia contro il Real Forte Querceta. La partita è terminata 1 – 0 per i padroni di casa al ‘Pedonese’ di Marina di Pietrasanta: le due compagini si sono ritrovate dopo la retrocessione della passata stagione dalla serie D. Di seguito il tabellino

Real Forte Querceta: Luci, Vignali, Giubbolini, Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Meucci, Bartalini, Micchi, Stringara, Panicucci. A disposizione Pastine, Baracchini, Jendoubi, Lucarelli M., Mangiarotti, Quercetani, Simonini, Solimano, Verona. All. Cipolli Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Pacifico, Volpi, Colombini, Regoli, Crecchi, Borselli, Mengali, Pallecchi, Fischer. A disposizione Profeti, Di Giulio, Bagnoli, Pisani, Guerrucci, Pini, Penco, Morana, Imbrenda. All. Macelloni Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore Marcatore: 66’ Lucarelli Perde anche il Cenaia di mister Sena inel big-match a Camaiore. I padroni di casa di mister Cristiani si impongono 3 – 1 ed agganciano in vetta la capolista Pro Livorno Sorgenti fermata sul pareggio nel derby livornese contro lo Sporting Cecina (1 – 1). Questo il tabellino.

Camaiore: Costa, Borgia, Belli, Granaiola, Zambarda, Velani J., Anzillotti, Amico, Chiaramonti, Cornacchia, Bacci. A disposizione Barsaglini, Bologna, D Alessandro, Nardi, Bastillo, Maini, Ricci M., Fani, Da Pozzo. All. Cristiani Cenaia: Baglini, Rossi, Papini, Bartolini, Signorini, Puleo, Pecchia, Quilici, Ferretti, Neri F., Apolloni. A disposizione Turini, Goretti, Cocucci, Salvadori, Di Bella, Guelfi, Calloni, Degli Esposti, Andreotti. All. Sena Arbitro: Leonetti di Firenze Marcatori: 16’ Puleo, 35’ Chiaramonti, 53’ Cornacchia, 84’ Nardi