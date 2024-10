Calcio. Eccellenza. Brilla il Cenaia, sconfitte Fratres e Cuoio

Pisa 7 ottobre 2024 – In Eccellenza la quinta giornata del girone di andata vede brillare il Cenaia, l’unica squadra pisana a vincere. I Mobilieri ponsacco pareggiano e restano ancora a secco di vittorie, così come il Fratres Perignano e la Cuoiopelli ancora sconfitte. Cenaia quinto, Mobilieri Ponsacco e Fratres Perignano in fondo, Cuoiopelli ultima.

Il Cenaia conquista tre punti importanti contro il Fucecchio del fresco ex Andreotti, attaccante che dopo una breve parentesi è tornato in bianconero. Tre punti che portsno il Cenaia al quinto posto con nove a meno quattro dalla coppia di testa formata dal Camaiore e della Pro Livorno Sorgenti. Prima Ferretti e poi Neri decidono la gara del ‘Pennati’ per il definitivo 2 – 0. Questo il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Di Bella, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Ferretti, Neri F., Apolloni. A disposizione Turini, Goretti, Cocucci, Salvadori, Bartolini, Franceschi, Calloni, Degli Esposti, Conticelli. All. Sena Fucecchio: Del Bino, Ghelardoni, Orsucci, Cenci, Malanchi, Nannetti, Taddei, Mariani, Andreotti, Agostini, Sciapi. A disposizione Rocchi, Banti, Badalassi, Melani, Paradiso, Tiozzo, Geniotal, Berhoxha, Shllaku. All. Dell Agnello Arbitro: Poggianti di Livorno Marcatori: 47’ Ferretti, 57’ Neri F.

Ancora a secco di vittorie i Mobilieri Ponsacco che non vanno oltre il pareggio a reti bianche (0 – 0) allo Stadio Comunale di Viale della Rimembranza contro l’organizzata compagine ospite della Sestese. Rossoblù che condividono la penultima piazza con Fratres, Fucecchio e Pontebuggianese. Tre pareggi e due sconfitte per la squadra di mister Macelloni. Questo il tabellino. Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Pacifico, Di Giulio, Colombini, Penco, Fischer, Borselli, Mengali, Regoli, Imbrenda. A disposizione Profeti, Crecchi, Bagnoli, Pisani, Guerrucci, Pini, Volpi, Morana, Pallecchi. All. Macelloni Sestese: Giuntini, Matteo, Cucinotta, Matteo, Biondi, Cirillo, Dianda, Belli, Berti, Mazzeo, Manganiello. A disposizione Soccodato, Pisaneschi, Pisaniello, Caprio, Casati, Renieri, Sarr, Fiorentino, Geri. All. Polloni Arbitro: Antonuccio di Roma 1

Non diversa la situazione del Fratres Perignano che cade in casa allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ contro la capolista Pro Livorno Sorgenti. La prestazione rossoblù c’è stata ma la Pro Livorno Sorgenti passa 0 – 2 grazie alla rete del vantaggio messa a segno da Putrignano ed al raddoppio di Morelli. Nessuna vittoria, tre pareggi e due sconfitte per mister Falivena in questo difficile inizio di campionato. Ecco il tabellino. Fratres Perignano: Serafini, Ricci, Mogavero, Zocco, Genovali, Lucaccini, Regoli, Viola, Taraj, Papi, Rossi G.. A disposizione Becherini, Napoli, Misseri, Brisciani, Bani, Mariani T., Forte, Bracci, Ferrari. All. Falivena Pro Livorno Sorgenti: Bettarini, Rotunno, Lischi A., Montecalvo, Cavalli, Signorini, Putrignano, Santagata, Lucchesi, Gjini, Casanova. A disposizione Strambi, Maffei, Marchetti, Morelli, Pratesi, Romanacci, Sottile, Tantardini, Freschi. All. Bandinelli Arbitro: Lachi di Siena Marcatori: 49’ Putrignano, 85’ Morelli

Resta ultima da sola Cuoiopelli battuta 2 – 0 in trasferta a Montespertoli. La squadra di mister D’Addario ha collezionato sinora un pareggio e quattro sconfitte. A Montespertoli decide la doppietta dell’attaccante di casa Biliotti. Questo il tabellino della gara. Montespertoli: Romano, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi, Gasparri, Vangi, Maltomini, Biliotti. A disposizione Biotti, Biagi, Conti M., Corradi, Anichini, Lensi, Lotti, Marconcini, Marcacci. All. Sarti Cuoiopelli: Papeschi, Arrighini, Bocini, Burato, Innocenti, Luka, Matteoli, Mancino, Rocco, Ferraro, Maglio. A disposizione Brogi, Arrigucci, Covino, Tuzi, Hanxhari, Turini, Cavallini, Campo, Pinna. All. D Addario Arbitro: Lorenzi di Pistoia Marcatori: 40’ e 44’ Biliotti