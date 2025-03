Calcio. Dilettanti: vince San Giuliano

Pisa 11 marzo 2025 – In Promozione il San Giuliano supera allo Stadio Comunale ‘Bui’ gli ospiti del Marginone per 2 – 1. Gara sofferta per la squadra di mister Roventini a segno con gli eterni bomber Brega e Di Paola. Terzo posto per il San Giuliano con cinquanta punti a quattro giornate dalla fine della stagione regolare. Questo il tabellino. San Giuliano: Ria, Gremigni, Lorenzini, Susini, Pasquini, Carani, Nacci, Ghelardoni A., Brega, Doveri G., Benedetti. A disposizione Ruglioni, Bozzi, Lici, Bindi, Cantini, Doveri L., Bellucci, Ghelardoni M. All. Roventini Marginone: Morini, Puccini, Casali, Sheta, Mangio G., Bandoni, Cortesi, Cesaretti, Del Magro, Ricci G., Venturini. A disposizione Bolognesi, Carmignani, Carlini, Ratti, Del Pistoia, Rotunno, Papagna, Ristori, Bellandi F.. All. Moretti Arbitro: Manduzio di Livorno Marcatori: 26' Brega, 45' Venturini, 94' Di Paola L’Urbino Taccola torna con un pareggio dalla trasferta sul campo del Casalguidi (1 – 1). Al vantaggio locale risponde Antoni per la squadra di mister Polzella, settima con quaranta punti a quattro giornate dalla fine. Casalguidi: Giuntini, Taddei, Bonfanti Al., Fusco, Cappellini, Massaro, Ceccarelli, Cortonesi, Bezzini, Paccagnini, Bonfanti An.. A disposizione Barni, Menichetti A., Rossi, Zoppi, Bolognini, Colligiani, Puccianti, Mallardo, Sellaroli. All. Benesperi Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Zaccagnini, Marinari, Aliotta, Bellagamba, Antoni, Fabbrini G., Cosi, Fazzini, Chicchiarelli. A disposizione Nigro, Petri, Risolo, Romeo, Castellacci, Serafini F., Desideri, Langella, Campera. All. Polzella Arbitro: Menchini di Viareggio Marcatori: 14' Bonfanti An., 26' Antoni In Prima Categoria la lotta è sempre emozionante nel girone B delle pisane. La capolista Fornacette, sconfitta in casa dalla Pecciolese, ha rinvigorito le speranze delle inseguitrici. Il Calci ha pareggiato a reti bianche in casa contro l’Atletico Etruria (0 – 0) ed è salito a ventotto punti. Quintultimo posto, ma più undici sulla Sanromanese penultima. Il Tirrenia, dopo una settimana difficile a livello societario, strappa un bel pareggio sul campo del Selvatelle (1 – 1). Ultimo posto per i litoranei a meno quattro dalla Sanromanese. Domenica prossima sarà derby pisano tra Tirrenia e Calci.