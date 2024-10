Calcio. Dilettanti. Urbino vince il derby, Calci e Tirrenia ultime

Pisa 21 ottobre 2024 – L’Urbino Taccola vince il super derby pisano di Promozione battendo 1 – 0 il San Giuliano allo Stadio Comunale ‘Taccola’ di Uliveto Terme davanti ad un pubblico numeroso. A decidere la sfida un gran gol di Fazzini a metà della prima frazione di gioco. Gli ospiti hanno provato a pareggiare ma la squadra di mister Polzella ha giocato con grande determinazione. Una gara equilibrata ma che la squadra biancorossa ha portato a casa con la grinta e l’agonismo.

“Un derby vinto meritatamente – commenta il direttore sportivo ulivetese Graziano Pardini – giocato in un campo con condizioni di forte vento e molto pesante. Ha prevalso sicuramente la nostra grande voglia di vincere e la grande determinazione che i ragazzi hanno messo in campo. Una grande intensità voluta da mister Polzella e la voglia di riscattarci dopo la dura e pesante batosta che ci era stata data in coppa dal San Giuliano. Quella partita ci è stata di lezione”. Un campionato molto equilibrato. “Larcianese e Cerretese sono ottime squadre, come il San Giuliano, la Pontremolese, il Casalguidi e la sorpresa Cubino: difficile ora capire chi potrà spuntarla”.

Questo il tabellino. Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Fabbrini, Castellacci, Petri, Bellagamba, Zaccagnini, Antoni, Petracci, Fazzini, Cosi. A disposizione Nigro, Aliotta, Desideri, Langella, Romeo, Graziani, Risolo, Pezzini, Rossi. All. Polzella Fc San Giuliano: Giacobbe, Pasquini, Lorenzini, Ghelardoni, Bozzi, Carani, Doveri L., Niccolai, Benedetti, Doveri G., Bellucci. A disposizione Contini, Susini, Micheletti, Nacci, Bindi, Ghelardoni, Cantini, Ceciarini, Di Paola. All. Roventini Arbitro: Bello di Empoli Marcatore: 23’ Fazzini In Prima Categoria le due pisane Calci e Tirrenia, ancora sconfitte, sono ultime in classifica. Dopo sei giornate di campionato e due soli punti all’attivo conquistati emergono problemi strutturali che le due società dovranno risolvere per non perdere una categoria comunque importante come la Prima. La quarta sconfitta del Calci su sei partite è comunque con il Fornacette primo della classe con sei vittorie, a punteggio pieno, quindi compagine organizzata, ben allenata e con il fattore entusiasmo al massimo. Fornacette che si impone 1 – 2 allo Stadio Comunale di Via Tevere. Il Tirrenia incassa un poker tremendo in casa contro l’Acciaiolo: è 0 – 4 in favore della compagine ospite neopromossa. Guardare al futuro non è semplice per i litoranei visto che, sia pur nello stesso terreno di gioco, domenica l’avversario sarà proprio la capolista Fornacette, la vera padrona di casa dello Stadio ‘Masoni’ ed al momento obbiettivamente inarrestabile sulla carta.