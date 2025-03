Calcio. Dilettanti: torna il sorriso a San Giuliano

Pisa 24 marzo 2025 – La terzultima giornata di campionato in Promozione vede la vittoria del San Giuliano in casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ in un pirotecnico 4 – 3 contro la Lampo Meridien. Un successo che fa ritrovare il sorriso alla squadra di mister Roventini, battuta mercoledì ai calci di rigore nella finalissima della Coppa Italia di Promozione contro la Sansovino giocata allo Stadio ‘Bozzi’ di Firenze. Ecco il tabellino. San Giuliano: Artal, Lici, Lorenzini, Ghelardoni A., Bozzi, Pasquini, Doveri L., Niccolai, Brega, Benedetti, Ghelardoni M.. A disposizione Ruglioni, Gremigni, Susini, Bindi, Cantini, Nacci, Bellucci, Di Paola. All. Roventini Lampo Meridien: Costa, Zingarello, Notarelli, Viti, Del Sorbo, Benassi, Simi, Di Vito, Pirone, Chianese, Biagioni. A disposizione Tirabasso, Bargellini, Benvenuti, Bicchieri, Bitep, Ferrucci N., Mercugliano, Vitolo, Dingozi. All. Bartolozzi Marcatori: 16' e 32’ Ghelardoni A., 29' Biagioni, 35' Benedetti, 55' Niccolai, 85' Dingozi, 93' Simi Pareggio esterno per l’Urbino Taccola sul campo del Firenze Ovest. Cosi pareggia nel finale per la squadra di mister Polzella. Firenze Ovest: Carli, De Felice, Ussia, Ammannati, Sottili, Marghi, Marrani, Angiolini, Petracci, Giannini, Manetti. A disposizione Soccodato, Scozzari Baio, Baluganti, Chiariello, Pecchioli M., Piazza, Ermini, Taoufik, Nieri. All. Governi Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Zaccagnini, Castellacci, Aliotta, Bellagamba, Antoni, Fabbrini G., Cosi, Langella, Chicchiarelli. A disposizione Nigro, Desideri, Serafini, Fazzini, Campera, Cappelli, Romeo, Graziani, Santini. All. Polzella Marcatori: 8' Petracci (r), 87' Cosi In Prima Categoria si è giocata la quartultima gara della stagione regolare. Il Calci non è riuscito ad arginare la capolista Castiglioncello che si è imposta per 0 – 2. Calcesani quintultimi con ventinove punti, a più dieci sulle penultime Montenero e Portuale. Cade anche il Tirrenia superato 2 – 1 in trasferta sul campo dello Staffoli. Sempre ultimo posto con quattordici punti per i litoranei. Nel prossimo turno il Calci è impegnato in trasferta contro una Pecciolese in piena lotta play-off, mentre il Tirrenia riceve i livornesi della Portuale che sono penultimi a più cinque. Il campionato non è ancora finito, sia in testa che in coda.