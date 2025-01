Calcio. Dilettanti: San Giuliano inciampa. Urbino cade

Pisa 6 gennaio 2025 – Il campionato di Promozione riprende con una sorpresa in negativo per il San Giuliano che non riesce a passare sul campo del Viaccia fanalino di coda e perde la possibilità di agganciare la vetta della classifica visto il pareggio interno della capolista Pietrasanta contro la Larcianese quarta. Ed è andata anche bene ai sangiulianesi che hanno trovato la rete del pareggio al sesto minuto di recupero con la seconda rete consecutiva del nuovo arrivato bomber Brega. Questo il tabellino della sfida contro il Viaccia che prima della gara aveva conquistato sinora solo una vittoria e due pareggi.

Viaccia: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Sforzi, Fedi, Ferroni, Ridolfi, Querci, Hisely, Caca F., Rozzi. A disposizione Voraga, Bellucci, Baldi, Aiello, Pittala, Torcasso, Varago, Cecconi N., Calvani. All. Giugni San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Susini, Pasquini, Carani, Doveri L., Niccolai, Brega, Doveri G., Benedetti. A disposizione Contini, Bozzi, Lici, Di Paola, Ghelardoni A., Nacci, Bindi, Bellucci, Ghelardoni M.. All. Roventini Arbitro: Sarchini di Firenze Marcatori: 71' Fedi, 96' Brega

Delusione anche per l’Urbino Taccola in questa prima gara del 2025. Per i biancorossi è arrivata la sconfitta interna al ‘Taccola’ contro la Real Cerretese (0 – 1) che con questi tre punti aggancia il San Giuliano al secondo posto e si porta a due punti dal Pietrasanta. La squadra di mister Polzella è settima con ventidue punti. Ecco il tabellino Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Fabbrini G., Marinari, Petri, Aliotta, Antoni, Castellacci, Chicchiarelli, Fazzini, Langella. A disposizione Nigro, Risolo, Bellagamba, Zaccagnini, Santini M., Serafini F., Cosi, Graziani, Cei. All. Polzella Real Cerretese: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordaga, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Novi. A disposizione Santini G., Tramacere Falco, Monti, Antonini, Lapi, Nieri, Pieri, Scaranna. All. Petroni Arbitro: Calise di Piombino Marcatore: 38' Gargiulo

Anche in Prima Categoria non è iniziato certamente in modo esaltante il 2025 del Tirrenia, battuto 0 – 3 in casa dalla Stella Rossa di Castelfranco. Litoranei di mister Tortiello ultimi con sette punti. Rinviata invece per impraticabilità di campo la sfida interna del calci contro gli ospiti dell’Acciaiolo. Calcesani ora quintultimi agganciati dall’Atletico Etruria che ha pareggiato contro la Pecciolese (1 – 1) ma appunto con una gara in più da giocare.