Calcio. Dilettanti: San Giuliano ed Urbino esultano

Pisa 20 gennaio 2025 – Doppia vittoria per le pisane di Promozione. Il San Giuliano espugna il campo dell’Intercomunale Monsummano per 0 – 2 e prosegue la sua marcia in testa sia pur in coabitazione, mentre l’Urbino Taccola conquista tre punti molto pesanti piegando la Lampo Meridien per 2 – 1. Per il San Giuliano la sblocca Bozzi, poi raddoppia Benedetti. Per i biancorossi ulivetesi doppietta del bomber Chicchiarelli, nel mezzo il momentaneo pareggio ospite messo a segno da Benvenuti.

Monsummano Intercomunale: Grasso, Alessiani, Robusto, Marseglia, Saquella, Gemignani, Goti, Dal Poggetto, Guarisa, Lanzilli, Natali. A disposizione Bonciolini, Gabadoni, Dica, Ghimenti, Moncini, Perillo, Vitiello, Pecchia. All. Scintu San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lici, Susini, Bozzi, Carani, Cantini, Niccolai, Brega, Doveri G., Benedetti. A disposizione Contini, Pasquini, Lorenzini, Bindi, Doveri L., Chelucci, Nacci, Ghelardoni A., Bellucci. All. Roventini Arbitro: Briganti di Carrara Marcatori: 31' Bozzi, 44' Benedetti

Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Romeo, Marinari, Petri, Aliotta, Antoni, Zaccagnini, Cosi, Fazzini, Chicchiarelli. A disposizione Nigro, Bellagamba, Risolo, Serafini F., Langella, Santini M., Campera, Graziani, Cei. All. Polzella Lampo Meridien: Costa, Simi, Boghean, Di Vito, Zingarello, Del Sorbo, Chianese, Ferrucci N., Mercugliano, Benvenuti, Biagioni. A disposizione Bartolozzi, Notarelli, Ferrucci L., Febbe, Fattorini, Vitolo, Pirone, Bicchieri. All. Magrini Arbitro: Bragazzi di Carrara Marcatori: 7' e 86’, 67' Benvenuti

In Prima Categoria, la diciottesima giornata di campionato sorride al Calci che piega 3 – 1 la Sanromanese e conquista tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Ventuno punti per la compagine di mister Mori, al pari dello Staffoli. Perde invece il Tirrenia, 1 – 3 in casa contro il Forcoli. Litoranei sempre ultimi in classifica con dieci punti ( due vittorie, quattro pareggi e dodici sconfitte). In testa il Fornacette che strappa il 2 – 2 sul campo dello Staffoli, secondo posto per il Forcoli a meno due, terzo per il Selvatelle che espugna Montenero. Sogna Fc Ponsacco che vince il derby a Peccioli per 0 – 1 ed aggancia l’Acciaiolo fermato a Castiglioncello sul pareggioi areti bianche (0 – 0). In tre al comando nella classifica cannonieri con nove reti: Moscati del Castiglioncello, Bruzzone dell’Acciaiolo e Ciardelli del Forcoli.