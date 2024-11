Calcio. Dilettanti. San Giuliano e Calci da tre punti

Pisa 11 novembre 2024 – In Promozione, vittoria all’ultimo tuffo per il San Giuliano allo Stadio Comunale ‘Bui’ contro la Larcianese. Gara decisa da Pasquini al settimo minuto di recupero e tre punti pesantissimi per la formazione di mister Roventini. Dopo dieci giornate di campionato il San Giuliano è secondo in classifica con venti punti, proprio insieme alla Larcianese di mister Cerasa. Al comando il Pietrsanta con ventitre. Questo il tabellino della sfida intensa. San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini (Micheletti), Ghelardoni A., Lici, Pasquini, Doveri L. (Cantini), Niccolai, Di Paola, Doveri G. (Nacci), Ceciarini (Benedetti). A disposizione Contini, Susini, Mariani, Bozzi, Ghelardoni M. . All. Roventini Larcianese: Cirilli, Porciani, Antonelli (Iannello D.), Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo, Salerno, Ndiaye (Lotti), Capetta (Romani), Tersigni (Vallesi). A disposizione Velani G., Iaia, Papa N., Biagioni, Lovari. All. Cerasa Arbitro: Scalisi di Carrara Marcatori: 97' Pasquini Note: espulso Porciani

E la capolista Pietrasanta batte l’Urbino Taccola di misura per 1 – 0. Buona la prova degli ulivetesi che nonostante tutto devono tornare a casa sconfitti. Questo il tabellino della gara dei biancorossi. Pietrasanta; Citti L., Da Prato (Laucci), Terigi, Ceciarini, Bartoli, Aquilante (Bresciani Di.), Szabo (Cosentino), Della Pina, Bruzzi (Falorni), Biagini, Remedi A.. A disposizione Failli, Belle, Carella, Ceresini, Romanelli. All. Della Bona Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Lo., Zaccagnini, Marinari, Bellagamba, Aliotta, Fabbrini G., Castellacci, Petracci (Rossi T.), Fazzini (Cosi), Cei. A disposizione Nigro, Risolo, Antoni, Pezzini, Mercuri, Cepparello. All. Polzella Arbitro: Carnevali di Prato Marcatore: 35' Szabo

In Prima Categoria vince ancora il Calci che supera 2 – 1 i livornesi della Portuale con le reti di Del Pecchia e Caradonna. Tre punti pesanti per la classifica calcesana dopo un inizio di stagione non convincente. Undici punti e sette squadre alle spalle. Il Tirrenia cade in trasferta a Montenero contro la squadra locale che in settimana aveva chiamato sulla panchina giallo-nera l’esperto mister Lazzerini. Il Tirrenia condivide adesso il penultimo posto insieme ad Atletico Etruria e Portuale. Ultima la Sanromanese con quattro punti.