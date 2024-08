Calcio. Dilettanti: ecco il Cenaia

Pisa 9 agosto 2024 – E’iniziata l’avventura del Cenaia 1969 in vista del campionato di Eccellenza 2024/25. Una stagione nella quale la squadra è chiamata al riscatto dopo la retrocessione dalla serie D dell’anno scorso. La società si è mossa bene ed ha allestito una squadra in grado di ben figurare in un campionato che si preannuncia difficile con le altre pisane Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco sicuramente protagoniste. La squadra è stata affidata a mister Nicola Sena, livornese, la scorsa stagione in D al Real Forte Querceta (che ritroverà questa stagione) e protagonista nella cavalcata del Tuttocuoio prima di essere esonerato nelle ultime giornate. Emiliano Serraglini sarà il Preparatore atletico, Matteo Malandra quello dei portieri. Team manager Gianluca Giani, massaggiatore Mauro Perondi. La rosa è di tutto rispetto ed esperta. Ma non mancano i giovani con una folta rappresentanza di classe 2006 cresciuta la scorsa stagione nel nazionale con mister Federico Lombardi (confermato nella Juniores). Ci sono Luca Andreotti, Andrea Ferretti, Daniele Puleo, Dario Degli Esposti, Giacomo Signorini. E poi Filippo Goretti, Federico Apolloni, Matteo Marcon, Edoardo Puccini, Nico Quilici, Matteo Rossi, Luca Salvadori, Matteo Tersigni, Giacomo Baglini, Matteo Cocucci, Leonardo Di Bella, Matteo Pecchia, Lorenzo Perazzoni, Elia Papini, Marco Calloni, Matteo Ghimenti, Matteo Guelfi, Marco Silvestri, Tommaso Turini. Ben sette i Matteo in rosa con mister Sena che dovrà inventarsi almeno sei soprannomi. Sabato 10 agosto amichevole in famiglia, mentre il 14 in campo contro la formazione dell’Empoli Under 18.