Calcio. Dilettanti: derby Ponte Origini-San Prospero

Pisa 25 novembre 2023 – Gara interna per l’Urbino Taccola nella decima giornata del campionato di Promozione. Allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme arrivano i grossetani dell’Invicta Sauro (ore 14.30). Ulivetesi settimi con tredici punti, ospiti ottavi con un punto in meno. Gara sulla carta equilibrata con la squadra di mister Taccola reduce dalla sconfitta esterna sul campo dell’Atletico Maremma, ed Invicta Sauro da pareggio sul terreno del Lebowski. In Prima Categoria si gioca l’undicesima giornata di campionato (ore 14.30). Il San Giuliano capolista gioca allo Stadio ‘Pagni’ di Peccioli contro la squadra locale. Dodici i punti che dividono le due compagini, con i nerazzurri pecciolesi che hanno il conforto del fattore campo. Il Calci va in trasferta a Livorno sul campo del sorprendente Montenero. La squadra di mister Pagano deve riscattare la sconfitta interna patita nel derby contro il San Frediano. San Frediano che affronta l’Atletico Etruria allo Stadio ‘Parra’. Gara bella e stimolante tra i rossoblù e l’Etruria che in settimana ha ingaggiato il forte attaccante Igbineweka. La Cella gioca in trasferta a Ponsacco contro la nobile decaduta rossoblù, infine il Tirrenia ospita al Comunale di Marina di Pisa il Livorno 9. In Seconda Categoria, nel girone a le pisane cercano punti. Il Pontasserchio sfida la Filattierese al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato. Entrambe le compagini hanno quattordici punti, undici in meno della super-capolista Fivizzanese. Il Ponte delle Origini è pronto a sfidare nel derby il San Prospero Navacchio: al Campo ‘Arno’ va in scena una sfida tra una squadra con velleità play-off ed una squadra. partita con furore, ma che si sta ritrovando nelle sabbie mobile per mantenere la categoria. Gli Ospedalieri ricevono al Comunale di Putignano la capolista Fivizzanese: una testa-coda calcisticamente parlando ‘drammatico’. Ma nel calcio non si sa mai cosa può accadere. Nel girone B il Migliarino Vecchiano riceve al Comunale il Borgo a Mozzano: c’è la possibilità di vedere i primi posti in caso di vittoria. L’Atletico Cascina, reduce dalla batosta sul campo dell’Academy Tau, è atteso sul campo della capolista Diavoli Neri Gorfigliano: una gara da brividi per la matricola cascinese in piena lotta retrocessione.