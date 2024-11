Calcio. Dilettanti. Calci vince ancora, San Giuliano secondo

Pisa 19 novembre 2024 – Vittoria esterna del San Giuliano e pareggio interno dell’Urbino Taccola nell’undicesimo turno del girone di andata del campionato di Promozione. In Prima categoria vince il Calci e pareggia il Tirrenia.

Il San Giuliano passa sul campo del Marginone per 0 – 2 grazie alla rete dell’eterno bomber Di Paola ed alla firma di Benedetti. Questa settima vittoria dopo undici gare assicura il secondo posto alla squadra di mister Roventini, a meno tre dalla capolista Pietrasanta che ha espugnanto 2 – 4 il campo del Monsummano che rimane a sette punti come il Marginone avversario del San Giuliano. Questo il tabellino. Marginone: Morini, Sheta, Lavorini, Lencioni, Papagna, Conte, Ricci G., Carlini, Cortesi, Battistoni, Rotunno. A disposizione Bolognesi, Carmignani, Maggi, Piattelli, Del Pistoia, Viscio, Casali, Puccini, Venturini. All. Moretti Fc San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Susini, Lici, Pasquini, Cantini, Ghelardoni A., Di Paola, Doveri G., Ghelardoni M.. A disposizione Contini, Bozzi, Micheletti, Doveri L., Niccolai, Bindi, Bellucci, Ceciarini, Benedetti. All. Roventini Arbitro: Ponzalli di Prato Marcatori: 24’ Di Paola, 81’ Benedetti

Allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme è parità tra l’Urbino ed il Casalguidi (1 – 1). Cosi a segno per i padroni di casa dopo venti minuti, Sellaroli ristabilisce la parità per gli ospiti. Parità anche in classifica tra le due squadre appaiate a quota sedici punti con quattro vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte per parte. Da segnalare il brutto infortunio del biancorosso Pezzini che ha riportato la frattura del perone. Questo il tabellino. Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Zaccagnini, Marinari, Bellagamba, Aliotta, Antoni, Fabbrini G., Cosi, Castellacci, Rossi T.. A disposizione Nigro, Romeo, Langella, Risolo, Mercuri Cepparello, Pezzini, Desideri, Cei, Graziani. All. Polzella Casalguidi: Venturini, Taddei, Fusco, Cortonesi, Cappellini, Massaro, Ceccarelli, Sellaroli, Mallardo, Paccagnini, Bonfanti Al.. A disposizione Merci, Robusto, Menichetti, Frosini, Puccianti, Advillari, Acoraro, Dani, Bezzini. All. Benesperi Arbitro: Briganti di Carrara Marcatori: 20' Cosi, 41' Sellaroli

In Prima Categoria il Calci ha ottenuto la sua quarta vittoria stagionale, ed anche consecutiva, superando in trasferta con un roboante 1 – 4 l’Atletico Etruria del proprio ex mister Biagio Pagano. Carlucci, Gaffi, Baesso e Caradonna gli autori delle reti calcesane per tre punti molto importanti che proiettano il Calci al nono posto a quota quattordici.

Non esce invece dalle sabbie mobile il Tirrenia che comunque conquista un punto contro il Selvatelle secondo in classifica insieme ad Acciaiolo e Forcoli a meno quattro dal Fornacette. Tirrenia a segno col classe 2001 De Marchi, per gli ospiti pareggia Vaira. Sono sette i punti finora conquistati dai litoranei con una vittoria e quattro pareggi in queste prime dieci gare, un terzo di campionato.