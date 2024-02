Calcio. Dilettanti: Belvedere ad Uliveto

Pisa 17 febbraio 2024 –– Sesta giornata del girone di ritorno nel campionato di Promozione con l’Urbino Taccola che ospita il Belvedere, terza forza del campionato con quarantatre punti. I biancorossi ulivetesi, ottavi in classifica con ventisette punti insieme ai Colli Marittimi, sono reduci dal grande pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo della capolista San Miniato Basso. Dunque c’è entusiasmo per cercare la vittoria al ‘Taccola’ e scalare la classifica. In Prima Categoria, la capolista San Giuliano è attesa al ‘Masoni’ di Fornacette dalla squadra locale. Sono trentasei i punti di differenza tra le due squadre, sulla carta non c’è partita ma il calcio è imprevedibile e le motivazione spesso contano di più. Il Calci, settimo con ventotto punti, è ospite dell’Atletico Etruria quarto: gara vibrante per due squadre che stanno disputando una buona stagione. Il Calci di mister Pagano deve riscattare la sconfitta interna di domenica scorsa contro la Sanromanese. Allo Stadio ‘Parra’ di San Frediano arriva il Ponsacco Fc: gara importantissima per la salvezza con le due squadre rossoblù che si daranno battaglia per conquistare l’intera posta in palio. La Cella, dopo aver battuto il Fornacette, si appresta con rinnovato entusiasmo alla trasferta sul campo di una Sanromanese in ottima salute dopo il successo a Calci. Per mister Taccori è importante dare continuità ai risultati in queste dieci gare che rimangono sino alla fine. Il Tirrenia ospita il Selvatelle secondo in classifica: impegno difficile, ma la vittoria sul campo del Montenero di domenica scorsa permette ai litoranei di mister Vuono di giocare con tranquillità grazie ad una classifica finora più che buona. In Seconda Categoria nel girone A trasferta problematica per il San Prospero Navacchio sul campo della Fivizzanese seconda. L’altra seconda della classe, il Montignoso, è invece l’avversaria del Pontasserchio al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato. Gli Ospedalieri ultimi attendono il Monzone, mentre il Ponte delle Origini è atteso dalla Villafranchese. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano gioca sul campo della capolista Diavoli Neri Gorfigliano: quindici punti di differenza tra le due compagini. L’Atletico Cascina attende il Piazza 55: una gara da non perdere.