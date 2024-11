Calcio. Coppa Italia: Fratres, Mobilieri e Cuoio ai quarti

Pisa 14 novembre 2024 – Fratres Perignano, Mobilieri Ponsacco e Cuoiopelli ai quarti di finali di Coppa Italia Eccellenza. Tre pisane ai quarti della manifestazione.

Il Fratres Perignano, sotto di una rete a Signa, nel finale prima pareggia con Rossi e poi ribalta con Papi (1 – 2). Nei quarti sfiderà i Mobilieri Ponsacco e sarà derby. Questo il tabellino. Signa: Crisanto, Pittala, Tesi, Baggiani S., Nocentini, Bianchi, Giuliani, Costa, Tempesti L., Coppola, Cioni. A disp.: Lauria, Colzi, Capochiani, Soldani, Dallai, Ettaghi, Petronelli, Gianashvili, Franzoni. All. Scardigli Fratres Perignano: Serafini A., Passerotti, Brisciani, Forte, Genovali, Lucaccini R., Mariani T., Viola, Bracci, Zampardi, Rossi G.. A disposizione Becherini, Napoli, Mogavero, Misseri, Papi, Pisani, Venturin, Gentile, Hoxha. All. Falivena Arbitro: Marchi di Sienaù Marcatori: 55’ Tempesti, 80’ Rossi, 92’ Papi

I Mobilieri Ponsacco pareggiano 2 – 2 a Cecina ed eliminano lo Sporting padrone di casa ai calci di rigore. Ai quarti l’11 dicembre la sfida contro il Fratres Perignano. Questo il tabellino. Sporting Cecina: Gliatta, Moroni, Pozzobon, Giovannucci, Startari, Cionini, Brizzi, Giannini E., Fofana, El Falahi, Di Tanto. A disposizione Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Milano, Diagne, Ghilli, Skerma, Hadji, Masini. All. Miano

Mobilieri Ponsacco: Profeti, Di Giulio, Guerrucci, Mancini, Bagnoli, Pini, Morana, Borselli, Imbrenda, Pallecchi, Fischer. A disposizione Campinotti, Crecchi, Gemignani, Pisani, Regoli, Pacifico, Marrocco, Steffich, Mengali. All. Macelloni Arbitro: Magherini di Prato Marcatori: 18' Fischer, 38' Brizzi, 68' Di Giulio, 88' Ghilli

Ed approda ai quarti di finale anche la Cuoiopelli pur ultima in campionato. Niente da fare per il Fucecchio nel dery giocato a Santa Croce. Bianconeri eliminati ai calci di rigore. Nel turno successivo a Santa Croce arriverà la Massese. Ecco il tabellino. Cuoiopelli: Pannocchia, Arrigucci, Bocini, Maglio, Covino, Innocenti, Tassi, Vannuzzi, Pinna, Campo, Turini. A disposizione Fogli, Tuzi, Hanxhari, Burato, Mancino, Rocco, Porcellini, Ferraro, Mancini. All. D Addario Fucecchio: Rocchi, Bellini, Arapi, Lecceti, Orsucci, Malanchi, Mariani, Cenci, Agostini, Badalassi, Sciapi. A disposizione Del Bino, Nannetti, Geniotal, Rigirozzo, Berhoxha, Paradiso, Shllaku, Sannino, Tiozzo. All. Targetti Arbitro: Biagini di Lucca

Castiglionese – Certaldo e Sestese – Grassina sono gli altri due quarti di finale di questa Coppa Italia 2024/25.