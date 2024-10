Calcio camminato, i veterani dello sport di Pisa primi allo stage nazionale di Coverciano

Pisa, 7 ottobre 2024 - Nella splendida cornice del Centro Nazionale di Coverciano, si è recentemente svolto il primo Stage Nazionale di Calcio Camminato organizzato da UNVS in collaborazione con l’AIAC (associazione Italiana Allenatori Calcio), nell’ambito del Progetto Sport Inclusive.

Tutti i partecpanti - più di 70 i giocatori partecipanti alla manifestazione di calcio camminato che, grazie anche alla splendida giornata di sole, hanno potuto vivere l’emozione di calcare i campi del tempio del calcio italiano e vivere per un giorno l’aria “azzurra” di Coverciano la squadra pisana, che lo scorso giugno ha conquistato il titolo di campione d’Italia, capitanata da Gerry cavallo e, per l’occasione, ulteriormente rinforzata dalla presenza di celeste Pin (ex giocatore professionista della fiorentina anni ’80 insieme a Giancarlo Antognoni), oltre che composta da Cini, Davini, di Legge, Stasi e Tellini, ha prevalso sulle forti compagini del Bassano del grappa, bassa Romagna, penisola sorrentina, Viareggio, Novara e Lastra a Signa.

Saluti istituzionali - al termine degli incontri e dopo il pranzo presso il ristorante del centro tecnico federale, si è svolta nell’aula magna del centro una interessante tavola rotonda, moderata dal consigliere nazionale e vice presidente area nord, Antonio Muscarà, nel corso della quale è stato fatto il punto del calcio camminato in UNVS e in genere in italia. Interessanti e ricchi di spunti gli interventi di Luciano Casini (presidente regionale della toscana di AIAC, Ortes Pasini, allenatore Uefa e preparatore atletico professionista), Mario Marescotti (sezione UNVS bassa Romagna), Luigi Martinoli (sezione UNVS Novara) e Gianfranco de Feo (sezione UNVS Cecina) sottolineando, in particolare, i benefici di carattere salutistico che la disciplina del calcio camminato comporta su coloro che lo praticano prevalendo l’aspetto ludico/motorio rispetto a quello più strettamente agonistico.

Via alle adesioni - in vista dei prossimi importanti impegni di carattere regionale, nazionale ed anche internazionale, la sezione di Pisa dei veterani dello sport informa che a breve riprenderanno gli allenamenti di calcio camminato presso la struttura sportiva del CUS Pisa sulla via del Brennero. Per informazioni e/o adesioni scrivere a [email protected]