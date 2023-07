Beach Volley, domenica 30 luglio a Tirrenia, torneo misto al Bagno degli Americani

Pisa, 25 luglio – Nella fitta programmazione degli eventi sportivi e di spettacolo estivi del nostro litorale, una intera giornata è dedicata al volley, al Bagno degli Americani di Tirrenia, domenica 30 luglio, a partire dalle ore 9, con il torneo di Beach Volley 4x4 misto, organizzato da Block Magic. Il regolamento, allineato con quello per le gare indoor, prevede un numero massimo di cinque persone per squadra, con almeno due donne sempre schierate in campo. Al termine del torneo, che sarà disputato su due gironi, gold e silver, verranno consegnati gadget a tutti i partecipanti e sarà offerto anche un simpatico photocontest. Per maggiori informazioni e iscrizioni alla manifestazione è possibile chiamare i numeri 380.6367290 oppure 333.7664677.