Basket: restano in C i ragazzi del CosmoCare Cus Pisa, crescono gli Under 17

Pisa, 13 giugno 2024 - Si sono da poco concluse le stagioni sportive per le squadre agonistiche di basket del Cus Pisa. Enrico Russo, responsabile di sezione, traccia un bilancio di questi mesi e un programma per i mesi che verranno. Esordienti - È la squadra più giovane del gruppo. Qui militano ragazzi di diverse età, nati tra il 2009 e il 2011, che hanno ripreso l’attività sportiva dopo alcune interruzioni e hanno deciso di lanciarsi in questa sfida. Così, insieme alla Scuola Basket Cascina, realtà da cui provengono alcuni ragazzi, si è deciso di iscrivere la squadra al campionato CSI. Una prima prova che ha permesso loro di confrontarsi con una competizione strutturata e che li ha preparati per il prossimo anno. L’obiettivo infatti è di collocare gli atleti all’interno di gruppi omogenei per età - già uno di loro è entrato nell’Under 17 - e introdurli all’attività federale vera e propria. Under 17 Silver - I ragazzi della Gas&Heat Cus Pisa, allenati da Cristiano Forti, hanno disputato l’ultima partita del campionato regionale la scorsa settimana, mancando di poco l’accesso alle semifinali. Nonostante questo, la squadra si è distinta per gli importanti progressi tecnici che sono stati fatti in questa annata e a fine stagione è risultata tra le prime 8 squadre della Toscana. Una rosa ridotta di 11 giocatori e due infortuni seri a metà anno, non hanno infatti scoraggiato i cestisti, che hanno portato a casa un ottimo risultato al termine del percorso più importante a livello giovanile. Ora molti di loro sono pronti a ricominciare a settembre nel campionato Under 19. Anche questo gruppo è nato dalla collaborazione con la Scuola Basket Cascina, dove si alternano gli allenamenti. Un ringraziamento sentito va ai genitori degli atleti, che hanno accompagnato durante l’anno i ragazzi fra le due sedi dimostrando grande disponibilità. Under 19 Silver - Un campionato senza colpi di scena per la squadra, allenata anch’essa da Cristiano Forti. Dopo un inizio promettente, con un quarto posto in classifica nel proprio girone al termine della prima fase, la stagione dell’Under 19 Gas & Heat Cus Pisa si è arenata in una serie di sconfitte e si è chiusa senza clamore. La defezione di alcuni elementi importanti ci ha costretto a dover attingere dal gruppo under 17 che si sono già dimostrati pronti ad affrontare questa categoria. Under 20 Silver - Si tratta di un gruppo composto essenzialmente dagli studenti universitari che arrivano a Pisa nel primo anno e per questo ogni anno si riparte da zero. Le condizioni non erano semplici per il gruppo, che ha visto l’ingresso di atleti a campionato in corso e ha dovuto così adattarsi a più cambiamenti. Per il prossimo anno la sfida per la Gas & Heat Cus Pisa è di arrivare alle competizioni con una squadra più compatta. Divisione Regionale 2 - Allenata da Pietro Leoncini, la squadra era a un passo dai play off e dal sogno della D, ma la sua corsa si è fermata prima. Un campionato lungo e articolato, dove il posizionamento in classifica al termine della prima fase è decisivo per l’accesso ai turni di playoff. Per la CosmoCare Cus Pisa non sono bastati però i 24 punti conquistati per andare oltre. L’obiettivo adesso è quello di ripartire in autunno con più motivazione e più esperienza - dato che la squadra arriverà al quarto anno di attività. Serie C - Resta in C la Cosmocare Cus Pisa, grazie alle vittorie nei play out la squadra fiore all’occhiello del basket giallo blu. Un risultato importante che chiude una stagione impegnativa per questo campionato, il 5° italiano per importanza. Nonostante due grossi infortuni che hanno colpito i giocatori più quotati, momenti critici e cambio di allenatore, la squadra ha retto il colpo e si è salvata prima dell’ultimo turno. Ora allenata da Emiliano Vicenzini, che ha riportato equilibrio a livello tecnico e umorale, la squadra si avvia verso il suo settimo anno con alcune soddisfazioni e anche qualche amarezza. Lascia infatti Francesco Fiorindi, giocatore con il più alto numero di presenze in maglia giallo blu, nonché uno degli artefici, insieme a Luca Siena, della rinascita del basket pisano. Il playmaker cussino, uno degli atleti più capaci e rappresentativi della squadra, dopo 7 anni consecutivi con la CosmoCare Cus Pisa, ha deciso di interrompere l’impegno sportivo. A lui va tutta la gratitudine della sezione Basket del Cus Pisa, ma non è un addio generale e la sua esperienza e competenza non verrà dispersa. Team CNU - La squadra non riesce l’impresa di bissare la medaglia di bronzo del 2022. Nonostante le difficoltà per assemblare la selezione e i pochi allenamenti fatti, il Cus Pisa ha passato il girone di qualificazione dove eravamo inseriti con Cus Parma, Cus Torino (finalista lo scorso anno) e Cus Brescia, con tre vittorie su tre gare, giocando una bella pallacanestro. In semifinale la sfida è con il Cus Bologna, una delle compagini che in alternanza con Cus Milano, si aggiudica la medaglia d’oro. Il risultato è scontato anche se al termine della gara la squadra gialloblu ha fatto una buona figura. Nella finale per il bronzo contro Cus Modena /Reggio Emilia, nel momento in cui l’inerzia della gara era girata a nostro favore, a 2 minuti dalla fine sul punteggio di 70 pari perdiamo per infortunio uno dei nostri pilastri e la gara termina 80 a 70. Un ringraziamento va alle società che hanno concesso i loro tesserati: Basket Lucca, ABC Castelfiorentino, Don Bosco Livorno, Fides Livorno, Castelfranco Frogs, Libertas Liburnia, Vela Viareggio. I ringraziamenti «Vorrei ringraziare tutti i giocatori - commenta Enrico Russo - in particolare i ragazzi in serie C, che sono con noi nonostante il budget limitato, a dimostrazione della loro sincera volontà di scendere in campo con la maglia giallo blu. Ma siamo anche orgogliosi dei risultati: la loro è stata infatti un’impresa. Nell’ambiente in pochi credevano che avremmo mantenuto la categoria e invece ce l’abbiamo fatta». «Sentiti ringraziamenti vanno anche ai nostri sponsor - aggiunge - in particolare al nostro main sponsor CosmoCare, il cui sostegno da tre anni a questa parte è per noi simbolo di rilancio e ripartenza. Martina e Massimiliano, titolari di CosmoCare, hanno creduto sin da subito al progetto, ci hanno accompagnato dalla C Gold fino al raggiungimento di questa serie C, che dal prossimo anno avrà una dimensione interregionale. Li sentiamo al nostro fianco e il loro supporto è per noi prezioso. Voglio citare inoltre gli sponsor tecnici CLD Strade, Farmacie Comunali di Pisa, che hanno condiviso con noi questo percorso durato tre anni. Un altro ringraziamento va a Gas & Heat, che ci sostiene ormai da 5 anni con un aiuto importante per le nostre squadre giovanili. Un ringraziamento va anche a tutti gli altri sponsor, Colombani Costruzioni, Radiologia Diagnostica Valdera, Elettronova, Boni & Scarpellini, Giusti Leonetto, Paolinelli Costruzioni Atal, Rossi Legnami, Pizzeria La Spigolatrice, DueErre Costruzioni, che hanno voluto aiutarci nel portare avanti la nostra attività sportiva e che ci auguriamo di avere ancora al nostro fianco». «Infine un ringraziamento va al Cus Pisa, la cornice che rende possibile tutte queste esperienze. L’appello che voglio rivolgere - conclude Russo - è a tutta la comunità sportiva pisana, che vengano a vedere le nostre squadre e a tifare per loro. Li aspettiamo in tribuna». M.B.