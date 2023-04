Basket, in Promozione il GMV cede in casa con Versilia e si complica la vita

Pisa, 12 aprile 2023 – A due settimane dall’importante successo al termine della regular season su Versilia, il GMV ha iniziato la fase ad orologio sempre a Ghezzano, con la stessa squadra di Pietrasanta, che si è imposta meritatamente contro ogni pronostico. Contro un’avversaria che all’andata aveva largamente vinto, e al ritorno aveva nettamente perso, i biancoverdi hanno peccato di presunzione, buttando via nella ripresa una partita in equilibrio per i primi tre quarti. Quello che poteva significare una salvezza matematica si è così trasformato in un evento che ha rimesso in discussione la classifica dei biancoverdi, che dovranno in futuro prestare molta attenzione. LA CRONACA – Sceso in campo con Davini, Bini, Vongher, Mendoza e Badalassi, a cui Versilia ha risposto con Manetti, Olivi, Buffoni, Polo e Romani, i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini si sono aggiudicati il primo quarto (19-16), hanno tenuto il minimo vantaggio al riposo (37-36), per poi calare nella ripresa, cedendo qualche punto alla fine del terzo periodo (47-50). Quando il cronometro è andato verso la fine del match, i biancoverdi sono stati però meno lucidi degli avversari, che hanno strappato con relativa facilità i due punti a Bini e compagni. I VALORI – In una serata molto negativa per l’approccio alla gara, con una difesa poco aggressiva ed un attacco deficitario al tiro, se si eccettuano le conclusioni dalla lunetta, solo Davini con 17 punti (di cui 8 liberi) e Vongher con 16 (9 dalla lunetta) hanno terminato in doppia cifra. A tre giornate dalla conclusione della stagione, con un vantaggio di quattro punti sulla retrocessione ma di soli due punti sulla zona play-out, i ragazzi di Cinzia Piazza tornano a soffrire, dopo la baccata di ossigeno dell’ultima fase della regular season. Già dalla prossima trasferta dell’Elba, squadra quest’anno proibitiva per i biancoverdi, sarà necessario un cambio di mentalità, per tornare a far punti e mettere in sicurezza la stagione. GMV-Versilia 57-65 Progressivo: 19-16, 37-36, 47-50 GMV: Farnesi 3, Davini 17, Bini 7, Ferretti, Spagnoli, Botto 5, Vongher 16, Leoncini, Buttitta 6, Curci, Balestrieri 2, Mendoza, Badalassi. All.: Piazza. Versilia: Viviani, Manetti 12, Bertuccelli, Olivi 13, Raffaelli 8, Dariani 7, Buffoni 2, Polo 11, Romani 9, Leoni 3. All.: Diaco. GC