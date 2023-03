Basket, in Promozione la IES Sport cede in casa con l'Atletica Castello

Alla Ies non sono bastati i 22 punti di Gravina

Pisa, 12 marzo 2023 – Niente da fare per la Ies Sport Pisa, nella gara interna dell’ottava giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone C: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato, dopo un buon avvio, hanno ceduto contro una non eccelsa Atletica Castello di Firenze, che ha così bissato il successo dell’andata.



LA CRONACA – Ottima la partenza per i biancocelesti, che piazzano un break di 13-4, che fa ben sperare in una gara in discesa, ma due triple avversarie rimettono in gioco il punteggio alla fine del primo quarto (22-23). Nel secondo la Ies ha difficoltà a trovare il canestro, subisce un parziale di 18-8 e va al riposo con uno svantaggio a due cifre (30-41).

Nella ripresa i tentativi di rimonta pisana sono infruttuosi, e, nell’ultimo periodo, i fiorentini sono stati bravi a mantenere il vantaggio, andando a canestro nei momenti importanti, a differenza della Ies, che è andata a conclusioni affrettate, con bassa percentuale di realizzazione.

Spiccano tra i singoli i 22 punti di Gravina, seguito con 10 da Timpano e Oliveri.



Ies Sport Pisa-Atletica Castello 60-70

Progressivo: 22-23, 30-41, 46-57.

Ies Sport Pisa: Giusfredi 9, Timpano 10, Diddi, Betti 2, D'Amico M. 2, Gravina 22, Bonacci, Casagrande 3, Vianelli

2, Bolelli, Oliveri 10, Gennai. All.: Campani.



GC