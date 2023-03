Basket, in Promozione il Cus Pisa Cosmocare vince e fa un passo decisivo verso la salvezza

Bertola ha chiuso ancora in doppia cifra, con Paradisi e Mariotti

Pisa, 12 marzo 2023 – Importantissimo successo, in chiave salvezza, per il Cosmocare Cus Pisa, nella terzultima giornata del campionato di Promozione, girone D. Gli uomini di coach Pietro Leoncini hanno infatti vinto in crescendo sulla Pallacanestro Elba, portandosi così quattro punti sopra l’ultima in classifica.



LA CRONACA – Dopo un avvio di marca ospite (14-17), Bonasera e compagni hanno limitato l’attacco isolano nel secondo periodo, riuscendo ad impattare prima del riposo (28-28). Nella ripresa la truppa universitaria ha messo la freccia, terminando la terza frazione in vantaggio per 6 lunghezze (44-38), per poi dilagare nell’ultimo quarto, terminato avanti per 65-52.



I VALORI – Il successo è figlio della buona prova del collettivo, che non si è mai perso d’animo, neanche quando era sotto. Buona la risposta gialloblù ai rimbalzi e nel tiro dall’arco, con ben tre giocatori che hanno chiuso in doppia cifra, Bertola, Paradisi e Mariotti.



Cus Pisa Cosmocare-Pallacanestro Elba 65-52

Parziali: 14-17, 14-11, 16-10, 21-14.

Cus Pisa Cosmocare: Micciani 5, Mariotti 11, Llabres 6, Bonasera 7, Francaviglia, Benfratello, Bertola 14, Paradisi 12. All.: Leoncini.



GC