Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa vince il derby con Invictus e resta al comando

Fiorindi e Benini hanno segnato in due la metà dei punti universitari

Pisa, 20 marzo 2023 – Vittoria come da pronostico, anche se non scontata, per il Cosmocare Cus Pisa, nel campionato di C silver: i ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti vinto alla distanza a Livorno, sul campo del fanalino di coda Invictus, al termine di una partita in equilibrio per la prima metà, decisamente dominata dagli universitari nella ripresa.

Raggiunto con due mesi di anticipo l’ingresso tra le prime undici, sinonimo di partecipazione alla C gold della prossima stagione, il team di Cristiano Forti si mantiene in testa alla classifica, in attesa degli scontri diretti di fine campionato.



LA CRONACA – La gara non è stata affatto una passeggiata per il CUS Pisa Basket CosmoCare: i padroni di casa, pur senza Gigena e Melosi, sono infatti rimasti in partita per i primi venti minuti, chiudendo addirittura avanti i primi due quarti, grazie alla grande prestazione di Malfatti e Lulli, quest’ultimo autore di trenta punti, top scorer dell’incontro, di fronte ad una difesa gialloblù molto rilassata.

Dopo l’intervallo, però, il CUS Pisa Cosmocare si riassesta e piazza l’affondo con le conclusioni dall’arco di Fiorindi (ben quattro triple) e Siena (tre bombe) e la classe di Benini sotto i tabelloni: l’ago della bilancia si sposta così decisamente a favore dei ragazzi di coach Forti, che chiudono il terzo periodo con dieci punti di vantaggio (54-64). Nell’ultima parte di gara il vantaggio aumenta e c’è spazio anche per i più giovani, Corbic, autore di quattro punti, Viviani e Papa, con due punti.

I VALORI – Torna protagonista la vecchia guardia, con Fiorindi e Benini, entrambi sopra quota venti, dominatori in regia e dall’arco, il primo, sotto canestro il secondo. Determinanti anche Siena, con 3 triple nei momenti topici, ed Ense, che ogni giorno di più si dimostra importante per la squadra, nonostante l’età verde.



Invictus Livorno- Cus Pisa Cosmocare 66-81

Progressivo: (20-19; 45-44; 54-64)

Invictus Livorno: Odagwe 2, Pappalardo 2 Malfatti 16, Vincenzini 3, Giannetti 7, Mele 2, Perasso 2, Gigena, Lulli 30, Mannucci 1. All.: Vincenzini.

Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 21, Cosci, Ense 12, Corbic 4, Lasala 2, Viviani 2, Papa 2, Siena 9 Giannelli 3, Benini 20, Carpitelli 4, Quarta 6. All.: Forti.



Giuseppe Chiapparelli