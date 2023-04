Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa strapazza Fucecchio e mantiene la testa

Pisa, 2 aprile 2023 – Successo netto e meritatissimo per il Cosmocare Cus Pisa, nel campionato di C silver: i ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti dominato in casa sulla Folgore Fucecchio, una delle poche formazioni ad aver battuto largamente gli universitari all’andata, rimanendo così in vetta insieme a Montevarchi, che i gialloblù incontreranno dopo le festività pasquali. LA CRONACA – La partita non ha avuto storia: i ragazzi di coach Cristiano Forti sono infatti partiti a razzo e, dopo i primi dieci minuti, erano già in vantaggio di 10 lunghezze (20-10). La forbice è aumentata all’intervallo, a cui Quarta e compagni sono arrivati addirittura con un gap in loro favore di 22 punti (45-23). Al rientro in campo dopo la pausa lunga, Fucecchio si sveglia e mette a segno un parziale di 12-4, ma il Cosmocare Cus Pisa riesce comunque a mantenere un vantaggio di 9 lunghezze alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo gli universitari riprendono il largo, grazie alla buona vena realizzativa di Quarta che chiude con 15 punti e una bomba e la grande prestazione di Lasala, con 14 punti e tanta sostanza nei momenti topici del quarto decisivo. I VALORI – Sono tre i giocatori che chiudono il match in doppia cifra, Benini, Quarta, felice conferma in casa pisana, e Lasala, ma l’aspetto più significativo della serata al tiro è la ritrovata la buona vena realizzativa da tre punti. Sia Quarta, sia Fiorindi, sia Ense, con una tripla a testa, sia capitan Siena, con 2 due bombe all’attivo, imitato da Giannelli, hanno infatti messo in mostra una facilità dall’arco che non sempre si riesce a vedere. Ora la sosta pasquale consentirà ai ragazzi di Forti di rifiatare e di preparare al meglio la sfida che li attende a Montevarchi, sabato 15 aprile alle ore 18, in cui, probabilmente, si deciderà il primo posto del campionato di C Silver. Cus Pisa Cosmocare-Folgore Fucecchio 78-61 Progressivo: 20-10, 45-23, 60-51 Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 7, Cosci, Ense 7 Corbic, Spagnolli, Lasala 14 Viviani, Siena 9, Giannelli 8, Benini 12, Carpitelli 6, Quarta 15. All.: Forti. Folgore Fucecchio: Falchi, Minocci, Berni 28, Fantoni 9, Gazzarrini 3, Masotti, Orsini 10, Berti 3, Meucci 8, Chiti, Orsucci, Tessitori. All.: Rastelli. Giuseppe Chiapparelli