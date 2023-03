Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa difende il primato sul difficile campo di Prato

Il capitano Siena e Fiorindi sono stati determinati nella gara di Livorno

Pisa, 24 marzo 2023 – Nona giornata di ritorno in C silver, con il Cus Pisa, targato Cosmocare, già promosso nella C gold della prossima stagione, che inizia un poker impegnativo, con Prato, Fucecchio, Montevarchi e Us Livorno, fondamentale per la classifica finale del campionato, che vede ora gli universiatri in testa insieme alla Fides Montevarchi. L’avversaria di sabato in trasferta, la “ASD Prato Basket Giovane”, battuta nettamente all’andata, dal Cus, che schierava per l’ultima volta Andrea Italiano, occupa attualmente la sesta posizione, con tre vittorie in meno dei pisani ed è in cerca di successi.



PALLACANESTRO PRATO GIOVANE – La società di casa, targata Lo Conte Edile Costruzioni, neopromossa, è una compagine fresca, inserita in un progetto di crescita, Progetto Pallacanestro Prato, che ha già dato buoni risultati. Affidato alla guida tecnica di coach Paolo Bertini, il roster pratese, protagonista dello scorso campionato di serie D, opportunamente integrato, può contare su un giusto mix di giocatori giovani ed esperti. In regia, accanto all’anziano Biscardi, è stato associato il venticinquenne Pietro Biagi, vecchia conoscenza cussina, ex Quarrata in C gold, tra le guardie e gli esterni vi sono temibili tiratori come Guerrini, Bonetti e Lanari, mentre sotto, Pinna, Lorenzo Bogani ed il giovane Marini, ex Pallacanestro Prato di C gold, costituiscono un pacchetto di lunghi di tutto rispetto. La squadra di Bertini ha finora ben figurato in quest’avvio di stagione, con un ottimo girone di andata, perdendo qualche colpo solo nelle ultime cinque gare, in cui ha conquistato una sola vittoria.



COSMOCARE – I ragazzi di coach Cristiano Forti sono reduci da una vittoria alla distanza a Livorno, sul campo del fanalino di coda Invictus, al termine di una partita in equilibrio per la prima metà, con gli universitari molli in difesa e troppo supponenti, decisamente dominata dal Cus nella ripresa. Sono finalmente tornati protagonisti gli esperti Fiorindi, Benini, entrambi sopra quota venti, e Siena, con 3 triple nei momenti topici, con il giovane Ense, che ogni giorno di più si dimostra importante per la squadra. Sabato, vista la probabile assenza di Benini e Spagnolli, Forti dovrà reinventarsi la formazione, e ci saranno spazi per i giovani, già largamente impegnati nelle ultime gare.



Giuseppe Chiapparelli