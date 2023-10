Basket, il Cosmocare Cus Pisa ai nastri di partenza della nuova Divisione Regionale 2

Pisa, 5 ottobre 2023 – Sono tre le storiche compagini pisane, inserite nel girone C del campionato di Divisione Regionale 2, nome nuovo per il torneo di Promozione, IES Sport Pisa, Cosmocare Cus Pisa e GMV. Le formazioni pisane fanno il loro esordio alla metà di ottobre, con una prima giornata già all’insegna del derby Ies Sport-Cosmocare Cus Pisa. Proprio la formazione universitaria presenta il roster sulla carta più competitivo, giusto mix tra continuità e nuovi innesti. CUS PISA – Va in continuità il team gialloblù, ancora targato Cosmocare, a partire dalla panchina, su cui siederà il confermato Pietro Leoncini. Reduce da una stagione con luci ed ombre, terminata con una salvezza, tutto sommato tranquilla, dopo la prima giornata della fase ad orologio, la società del cherubino ha mantenuto l’intelaiatura della scorsa stagione, con l’importante rientro di giocatori con esperienze in serie superiori come Angelo Lasala, miglior realizzatore delle ultime stagioni, delle guardie Fillippo Fruzza e Gianmarco Timpano (ex Ies e GMV), dell’ala Lorenzo Raimo, e del pivot Marco Papa. Interessanti anche gli inserimenti dello studente senese Tommaso Vitellozzi e dell’italo-argentino Agustin Jarma. “Un roster decisamente competitivo -dichiara il dirigente responsabile della sezione Basket Enrico Russo- che potrebbe metterci in condizione di lottare per i play-off”. La rosa: Benfratello Guglielmo, Cei Leonardo, De Vincentiis Luca, Fruzza Filippo, Fusco Lorenzo, Lasala Angelo, Mariotti Giosuè, Papa Marco, Paradisi Giovanni, Piccoli Elia, Raimo Lorenzo, Spagnoli Nicolò, Terni Dario, Timpano Gianmarco, Vitellozzi Tommaso, Ndjock Steve Landry, Jarma Agustin. All.: Pietro Leoncini. IL GIRONE – Oltre alle tre compagini pisane il girone C comprende Chiesina Uzzanese, Dinamo Rosignano, Brusa Us Livorno, Academy Lucca, Cefa Castelnuovo Garfagnana, Polisportiva Chimenti Livorno, Scuola Basket Prato, Wolf Basket Pistoia, Piombino, Capannori ed Endas Pistoia. Un raggruppamento molto impegnativo, con molte compagini già incontrate dal Cosmocare Cus Pisa, in cui ci sarà una lotta serrata per le prime quattro posizioni, che consentiranno la disputa dei play-off per il salto di categoria. Giuseppe Chiapparelli