Basket, al via a Ghezzano i tornei under 19 e under 17 organizzati dal GMV

Pisa, 16 settembre 2023 – Già tutti al lavoro, da fine agosto, gli atleti del GMV Basket di Ghezzano, impegnati nei campionati maschili giovanili e di Promozione. La dinamica società presieduta da Luca Benedettini, con Cinzia Piazza responsabile tecnico e Fabio Mazzocchi in segreteria, dopo aver effettuato la preparazione atletica, sotto la supervisione di Filippo Cinelli, e aver iniziato il lavoro in palestra, ha organizzato i primi tornei giovanili della stagione. MEMORIAL FRANCESCO BUFALINI – Partenza il prossimo fine settimana (23 e 24 settembre), con il gruppo under 19, allenato da Giovanni Azzolini, impegnato al PalaSartori di Ghezzano, con Calcinaia e le due formazioni del Dream Pisa (under 19 e under 20), nel torneo dedicato a Francesco Bufalini, figlio d’arte, a sua volta protagonista del basket cittadino, prematuramente scomparso di recente. Sabato è in programma, dalle 15,30 la prima fase, con GMV-Calcinaia ed il derby in casa Dream; domenica, dalle 15,30, le finali. TORNEO OCCHIO AL CANESTRO – Il fine settimana successiva (30 settembre-1 ottobre), la palestra di Via Sartori a Ghezzano sarà teatro dell’under 17 di Cinzia Piazza, nella seconda edizione del torneo “Occhio al canestro”, che vedrà i biancoverdi impegnati con i pari quota di Ies Sport Pisa, Dream Pisa e Valdera. Sabato 30 si svolgeranno Dream-Ies (alle 15,30) e, alle 19,15, GMV-Valdera; domenica 1 ottobre ci saranno le finali. GC