Asd Crazy Waves in grande spolvero ai Campionati assoluti estivi

Pisa, 17 luglio 2024 – Entrano nella pausa estiva le attività degli atleti agonisti del nuoto e della pallanuoto dell’ASD Crazy Waves. Dopo la partecipazione a metà giugno alle final six di Napoli del Campionato di Pallanuoto paralimpica della FINP, la stagione 2023/24 è andata in archivio con altri due eventi.

Dal 29 al 30 giugno, alcuni atleti dell’Associazione in una squadra mista con gli amici di Granda Waterpolo Ability ASD di Cuneo e Pallanuoto Trieste, hanno preso parte al 'Trofeu Internacional Ciutat de Terrassa' in Catalogna, insieme alle squadre della Gls Waterpolo Napoli Lions, Rari Nantes Florentia A.S.D. e alle catalane Club Natació Terrassa, Club Natació Atlètic-Barceloneta e Club Natació Sabadell.

Un’esperienza faticosa ma bellissima che ha reso merito alla Federazione italiana e ai suoi responsabili e classificatori dello straordinario lavoro svolto per promuovere e far crescere a livello internazionale la pallanuoto adattata. Una disciplina in costante crescita che aggiunge ai valori e ai benefici delle attività paralimpiche in acqua, il divertimento e la condivisione di impegno e sacrificio proprie di ogni sport di squadra.

Ma, al contempo, una disciplina che necessita di un enorme sforzo organizzativo e gestionale anche nell’individuazione degli spazi acqua come testimonia la presenza di sole dieci società che la praticano in tutta Italia: Palermo, Napoli con GLS Waterpolo Lions e Dhea Sport, la SS Lazio Nuoto e la Octopus Roma, Pisa e Firenze, Genova, Cuneo e Trieste.

Il weekend del 7 luglio ha visto invece la squadra agonistica di nuoto impegnata ai Campionati assoluti e societari estivi della FINP a Brescia. Tre argenti e un bronzo il risultato finale del medagliere e quattro quarti posti che lasciano un po’ di amaro in bocca. Ottimi tempi e medaglie sui 50 metri per Valeria Pappalardo che si deve arrendere invece sui 100 alla spasticità e alla fatica. A riprova della difficoltà e imprevedibilità della gestione agonistica in presenza della sclerosi multipla. Di rilievo la prestazione sui 50 farfalla (argento classe S7) di Simone Basti e conferme dei migliori tempi e medaglie anche nella sezione 'Giovani Talenti'.

E poi, la grande soddisfazione per il cascinese Marco Morganti che a Brescia scende sotto il tempo limite nei 50 stile libero classe S6, conquistandosi il diritto a partecipare alle prossime edizioni dei Campionati assoluti invernali in vasca lunga e corta. Al di là del traguardo raggiunto in 10 mesi di allenamenti, a Morganti sono andati i complimenti per la simpatia, la modestia e l’abnegazione con cui un tecnico e atleta della pesistica a livello nazionale si è saputo approcciare alla disciplina del nuoto paralimpico.

L’ASD Crazy Waves, che ha svolto i propri allenamenti presso la Piscina La fornace di Colignola e quella dell’ITI di Lucca, vuole rivolgere "un sincero ringraziamento oltre che alla dirigenza dei due impianti, a tutti i propri sponsor e sostenitori che hanno consentito la partecipazione alle tante manifestazioni agonistiche nazionali e, quest’anno, internazionali ma soprattutto hanno contribuito alle attività di base in acqua anche dei ragazzi e degli adulti ancora lontani dalla pratica sportiva agonistica, compresi i ragazzi non vedenti o con tetraplegia". Per informazioni su ASD Crazy Waves: Cell 3391554808 oppure e-mail [email protected].