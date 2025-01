Al via la prevendita di Pisa-Salernitana

Pisa, 20 gennaio 2025 - La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Salernitana, in programma domenica 26 gennaio 2025 alla Cetilar® Arena (ore 15) e valida per la 23° giornata del Campionato Serie BKT.

Apertura Prevendita Curva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 20 gennaio 2025 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano: – Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22) – Solo Pisa (via Piave) – Tifo Pisa (Fornacette)

Apertura Prevendita Curva Sud (settore ospiti). Lunedì 20 gennaio 2025 (ore 15.30). Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Salerno non potranno acquistare biglietti in alcun settore dello stadio, ovviamente compreso il settore ospiti che resta precluso anche ai residenti nella Provincia di Pisa. I biglietti relativi a tale settore saranno disponibili in tutti i punti vendita del circuito Ticketone esclusi quelli della Provincia di Salerno.

Prevendita on line. Attiva a partire dalle ore 15.30 di lunedì 20 gennaio 2025. Per decisione delle Autorità competenti non sarà possibile acquistare tagliandi relativi al Settore Ospiti (Curva Sud) in questa modalità. Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Servizio Ticketag. Ricordiamo che è attivo il servizio di Ticketone che consente ai possessori di abbonamento di rendere flessibile il proprio titolo di ingresso stagionale. Registrati sulla piattaforma al seguente link https://pisa-ticketag.ticketone.it/ e fai valere il tuo abbonamento in ogni caso.

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord Intero. 18 euro (+ 2 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Curva Sud Intero. 18 euro (+ 2 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Premium Intero. 32.00 euro (+ 3 euro d.p.) Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Laterale Intero. 26.50 euro (+ 3 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Tribuna Inferiore Intero. 50.00 euro (+ 4 euro d.p.) Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.) Disabili. 25.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Superiore Intero. 75.00 euro (+ 7 euro d.p.) Under 14. 13.00 euro (+ 2 euro d.p.) Disabili. 25.00 euro (+ 2 euro d.p.)

– La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti. – La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2010l