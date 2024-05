A Oratoio un torneo sportivo intitolato a Fondazione Ant e Franco Pannuti

Pisa, 10 maggio 2024 - Il 12 maggio 2024, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, si svolgerà il Torneo Sportivo organizzato dall’Associazione A.S.D. Scintilla 1945, il cui triangolare verrà intitolato a Fondazione ANT, Franco Pannuti. Il Torneo sportivo, che si svolgerà a Oratoio presso il Campo Sportivo Renello Gemignani in via di Oratoio 230/A, vedrà gareggiare diverse squadre per la categoria “piccoli amici” nati nel 2017. Al Torneo parteciperanno le seguenti squadre Città di Capannori, Soccer Ponsacco, Freccia Azzurra, Vecchiano, Santa Croce, Zambra, Madonna dell’Acqua, San Frediano e Scintilla 1945. All’interno della Struttura sarà presente la Delegazione di Pisa della Fondazione ANT, ospitata con entusiasmo e sincera partecipazione dal Presidente e dal vie presidente della Scintilla 1945 Carlo Coletti e Alessandro Terlizzi, per la raccolta fondi al fine di contribuire ai progetti di prevenzione oncologica sul territorio pisano. Il Delegato di Pisa, della Fondazione ANT, Pietro Augello ringrazia l’Associazione A.S.D. Scintilla 1945 per aver organizzato il triangolare e creato un momento di condivisione con la cittadinanza per diffondere il credo di ANT che è sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco, eu/bene-bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia. Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza socio - sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. La Fondazione ANT Italia Onlus, nasce a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, fornisce non solo assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie ed anche, in base alle risorse reperite sul territorio, progetti di prevenzione oncologica gratuiti. Dal 1985 ad oggi la Fondazione ha assistito oltre 149.000 malati con équipe multi - disciplinari presenti in 29 province di 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Mentre, se si considerano i servizi sociali complementari a favore dei malati di tumore e le attività di prevenzione oncologica, la presenza di ANT si amplia a 19 regioni. Ogni anno sono oltre 10.000 gli assistiti in tutta Italia. ANT offre un’assistenza specialistica effettuata da 484 figure professionali tra medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, operatori socio - sanitari, farmacisti e specialisti che lavorano per la Fondazione, portando al domicilio del malato tutte le cure necessarie 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Il servizio è esteso anche ai bambini con il progetto Bimbi in ANT. ANT si finanzia per la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati, al contributo del 5×1000, a lasciti, donazioni e fondi pubblici.

M.B.