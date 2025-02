San Giuliano Terme: Iscrizione alle scuole e ai servizi mensa e trasporto, le scadenze

San Giuliano Terme, 4 febbraio 2025 - Fino al 31 marzo 2025 sono aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026 a San Giuliano. A dirlo è l'amministrazione comunale che annuncia come le famiglie interessate potranno procedere all’iscrizione accedendo al Portale dei Servizi scolastici, utilizzando le credenziali Spid del richiedente, al seguente link: https://sangiuliano.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx

“Abbiamo voluto investire su una mensa che non sia solo un servizio, ma anche un’occasione educativa – sottolinea l’assessora alle politiche per l'istruzione Fabiana Coli –. Attraverso l’utilizzo di prodotti biologici e locali, vogliamo insegnare ai bambini il valore della sana alimentazione e della sostenibilità ambientale, oltre a garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti”. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, il servizio copre tutte le frazioni del territorio comunale, facilitando così gli spostamenti quotidiani degli studenti e supportando l’organizzazione delle famiglie. “Il trasporto scolastico non è solo un servizio logistico, ma un elemento fondamentale per garantire l’accesso all’istruzione a tutti i bambini del nostro territorio, in sicurezza e con attenzione all’ambiente”, conclude Coli.

“Il Comune di San Giuliano Terme – spiega il sindaco Matteo Cecchelli –, compartecipa alla spesa dei servizi scolastici in modo significativo, coprendo mediamente circa il 50% dei costi per la mensa e il 75% del trasporto scolastico. Questo perché crediamo fermamente che investire nella scuola significhi investire nel futuro della nostra comunità".

Infine, l’Amministrazione invita le famiglie a completare le iscrizioni alle scuole del territorio entro il 10 febbraio 2025. “Frequentare le scuole nel nostro Comune non significa solo ricevere un’istruzione di qualità, ma anche contribuire a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità per i nostri bambini”, conclude Cecchelli.