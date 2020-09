Cascina (Pisa), 20 settembre 2020 - "Zero code e nessun disagio. Ho votato al seggio di Cascina, velocemente e nel rispetto delle misure di sicurezza. Voglio ringraziare il presidente di seggio e tutti quelli che si sono messi a disposizione in queste elezioni molto particolari per far funzionare al meglio l'organizzazione. L'esercizio della democrazia è fondamentale ed è un bene che si riesca a farlo anche in una situazione al limite come questa. Buon voto a tutti".

Così Irene Galletti, candidata governatore della Regione Toscana per il M5s dopo aver votato a Cascina (Pisa).