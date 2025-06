Le Misericordie Pisane si preparano alla stagione antincendi: nasce il nuovo gruppo Aib

Pisa, 21 giugno 2025 – Con l’inizio del periodo a rischio incendi boschivi, le Misericordie della provincia di Pisa confermano anche quest’anno il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto attivo agli incendi nelle aree rurali e boschive del territorio. Una delle principali novità del 2025 è la nascita del gruppo operativo Amp Aib AltaValdera, coordinato dall’Associazione Misericordie Pisane (Amp), che rafforza l'organizzazione locale nella rete di protezione civile. Il nuovo gruppo unisce le forze di sei Misericordie: Chianni, Forcoli, Lajatico, Peccioli, Terricciola Soiana Morrona e Volterra, che hanno messo a disposizione sei mezzi antincendio e 107 volontari appositamente formati, per garantire interventi tempestivi e capillari. Accanto a questo nuovo coordinamento, proseguono anche le attività delle Misericordie di Crespina, Lari, Lorenzana, Orciano Pisano, oltre a quelle di San Miniato, San Miniato Basso e Santa Croce sull’Arno, operanti sotto il coordinamento empolese. A esprimere gratitudine per l’impegno delle associazioni e dei volontari è stato il presidente dell’Associazione Misericordie Pisane, Maurizio Novi: "Un sentito ringraziamento va a tutte le Misericordie coinvolte, ai volontari e alle volontarie che con competenza e passione si mettono a disposizione per la sicurezza del nostro territorio. L’unità e la collaborazione dimostrate nel costituire il gruppo AMP AIB AltaValdera rappresentano un esempio concreto di servizio e coesione. Grazie per il vostro impegno costante e per la dedizione alla nostra comunità".