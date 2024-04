"Il Coraggio di fare Impresa" protagonista nel XVII Premio Giovani Imprenditori

Pisa, 3 aprile 2024 – Per fare impresa servono passione, determinazione ambizione, voglia di mettersi in gioco e soprattuto coraggio, in particolar modo quando parliamo di imprese giovanili. È proprio “Il Coraggio di fare Impresa” il tema della XVII edizione del Premio Giovani Imprenditori organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa giovedì 11 aprile a partire dalle 17 nella suggestiva location degli Arsenali Repubblicani di Pisa. Il premio Giovani Imprenditori, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa, il contributo dei partner Assicurazioni Generali, Banca Popolare di Lajatico, Enegan Luce e Gas, Clinica Dentistica Smile Pisa, Consorzio Vini Terre di Pisa e degli sponsor Omnia Serramenti, Style n'Travel, Enzo Boutique, iPark. La kermesse ideata dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa avrà quest'anno come guest star il re del cachemire, l'imprenditore e stilista Brunello Cucinelli, fondatore dell'omonima azienda. divenuta in pochi anni un brand di lusso globale, e vedrà premiati sette imprenditori Under 40 di tutta la provincia che si sono distinti per i risultati raggiunti con le loro aziende sul territorio, oltre a un premio speciale conferito in memoria dell'imprenditore Gianluca Soldani. “Nelle precedenti edizioni abbiamo sempre cercato di affrontare temi interessanti per ogni imprenditore e quest'anno vogliamo parlare di coraggio, perché oggi per fare impresa ci vuole coraggio” spiega il presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa Francesco Ciampi. “Oltre il 40% dei potenziali imprenditori scelgono di non fare impresa a causa delle tante difficoltà: burocrazia, difficile accesso al credito, tasse eccessive, difficoltà a reperire finanziamenti ecc.. e nel corso del Premio cercheremo di capire e analizzare le cause di questo fenomeno”. “Un premio iconico, giunto alla XVII edizione, che contribuisce a fare di Confcommercio un player importante della nostra provincia, è molto importante il fil rouge che ci lega all'Università di Pisa in modo da collegare giovani, formazione e imprese” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. Riconosce “l'importanza di associare a questo storico premio un premio di laurea assegnato agli studenti” il delegato del Rettore per i Rapporti con il territorio dell'Università di Pisa Marco Macchia “coinvolgendo quindi non solo giovani imprenditori, ma anche giovani che si laureano e iniziano il proprio percorso di avvicinamento nel mondo del lavoro”. “Il premio giovani imprenditori, oltre che un prestigioso riconoscimento che da anni viene assegnato ad alcune delle nostre più importanti realtà imprenditoriali che si sono distinte, espressione dei vari settori della nostra economia, è un appuntamento che, di volta in volta, diversificandosi, dà vita anche ad un confronto con la complessità del mercato e degli attuali problemi globali, politici, economici e sociali” dichiara l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. “Quest'anno è prevista anche la presenza di Brunello Cucinelli, lungimirante imprenditore e scrittore che, affermando l'idea di capitalismo umanistico, pone alla guida della sua azione il rispetto della dignità morale ed economica dei lavoratori e delle persone. Un grande imprenditore che ha saputo coniugare etica ed estetica: binomio che ha reso grande il nostro Paese”. “Grazie a tutti gli enti, le istituzioni e i partner che ci supportano e a chi 20 anni fa ha ideato questo Premio diventato ormai quasi maggiorenne” le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “È grazie a loro e alla capacità di coltivare i nostri sogni se il Premio Giovani Imprenditori, nato a Pisa, ha assunto oggi una rilevanza nazionale creando grandissime opportunità”. Il convegno è a ingresso libero e gratuito, previa registrazione alla pagina dedicata sul sito www.gi.confcommerciopisa.it