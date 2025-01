Sull’onda del grande cinema giapponese

Pisa, 29 gennaio 2025 – Una rassegna che esplora la storica e variegata produzione cinematografica giapponese. In occasione della mostra di Palazzo Blu “Hokusai”, aperta fino al 23 febbraio e dedicata al maestro Katsushika Hokusai, sul grande schermo del Cineclub Arsenale di Pisa arrivano quattro gioielli di quel cinema giapponese che nel tempo ha saputo mescolare tradizione e sperimentazione, dall'epoca classica ai linguaggi più contemporanei, riflettendo sulla società, la cultura e la spiritualità di un paese ricco di contrasti e bellezza. Il progetto al Cineclub è realizzato con il contributo di Fondazione Palazzo Blu e in collaborazione con Palazzo Blu e Mondo Mostre. Con il biglietto degli eventi si avrà diritto allo sconto sull’ingresso alla mostra che, con oltre 200 opere, fra cui capolavori mai esposti prima, rappresenta un’occasione unica per conoscere il massimo esponente dell’Ukiyoe, il filone artistico legato allo stile di vita e ai gusti delle nuove classi emergenti dell’allora città di Edo, oggi Tokyo.

La rassegna cinematografica all’Arsenale prende il via il 29 gennaio alle 20.30, con uno dei capolavori più iconici della storia del cinema, “I 7 samurai” di Akira Kurosawa, in versione restaurata e in lingua originale sottotitolata, che ci accompagna nell'universo epico e umano del Giappone feudale, dove onore, coraggio e sacrificio sono al centro di una storia senza tempo. In programma il 5 febbraio alle 20.30 "Principessa Mononoke", film d’avventura che ha reso celebre in occidente il maestro dell'animazione Hayao Miyazaki. Si prosegue il 12 febbraio alle 20.30 con la versione restaurata di "Viaggio a Tokyo", capolavoro del regista Yasujirô Ozu, che racconta il lungo viaggio di una coppia anziana per far visita ai figli. Chiuderà il progetto il 19 febbraio alle 20.30 l'animazione di Isao Takahata "La storia della principessa splendente", con il suo sogno di tornare sulla luna.

“I titoli proposti in questa rassegna che affianca la mostra Hokusai non sono solo rappresentativi dei grandi maestri del cinema e dell’animazione giapponese, ma sono uno stimolo di lettura diverso su soggetti e tematiche già presenti nelle immagini ukiyoe: il sentimento per la natura secondo il pensiero shintoista; l’etica e i costumi di una classe samuraica che era al potere nell’epoca in cui Hokusai era attivo, i rimandi alla letteratura e alla tradizione orale; il senso del tempo e dello spazio che accolgono il silenzio e il vuoto”, spiega Rossella Menegazzo, curatrice della mostra ‘Hokusai’, che ha collaborato anche alla stesura della rassegna dei film in proiezione al Cineclub Arsenale di Pisa.