Sergio Ricci presenta il suo disco a Punto Radio

Nuovo appuntamento domani a Punto Radio Cascina con Sergio Riccio che alle 14 sarà il protagonista di "Cartoline Digitali" in occasione dell'uscita del suo primo cd "Io e me". Comico e imitatore e ora anche cantante, Ricci si è esibito da anni in tante trasmissioni televisive e spettacoli dal vivo in giro per l'Italia e oltre.

Il personaggio che lo ha reso maggiormente popolare negli anni è Tony Corallo con il tormentone "Lauretta mia". La decisione di incidere un disco di tutte cover, è una nuova esperienza che ci dà l'occasione di conoscerlo in un'altra delle sue molteplici sfaccettature. Del resto nel mondo dello spettacolo Ricci, ferrarese di origini, si è già fatto apprezzare come cantante. In carriera ha già fatto più volte, soprattutto all'estero, la spalla nei concerti dei Pooh, ma anche con Toto Cutugno, i Ricchi e Poveri, Enrico Ruggeri, Amanda Lear e Nino D’Angelo. L'appuntamento è quindi domani non solo sulle frequenze dell'emittente radiofonica (91,1 e 91.6), ma anche in diretta Facebook con il programma condotto da Luca Doni e l'onnipresente complicità di Alessandro Galli