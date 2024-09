NavigArte 2024: celebra l’intimità senza barriere che crea la danza

“NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar”, il festival internazionale diretto da Flavia Bucciero prosegue con l’anteprima dello spettacolo di Asmed/Balletto di Sardegna-Cagliari “La danza dei servi muti” in programma venerdì 20 settembre alle 21.00 presso Teatri di Danza e delle Arti. Un viaggio attraverso i balli di coppia tradizionali, valzer, tango, polka, bolero, ma stravolti dall’interpretazione in chiave contemporanea che ci offre Senio G.B. Dattena. L’ironia, il sesso, l’amore, la violenza sono gli ingredienti dello spettacolo - poco rassicurante come i tempi che ci è toccato in sorte di vivere - coreografato ed interpretato da Manolo Perazzi e Rocco Sumo.

In scena ci sono due personaggi – forse un uomo e una donna, forse due uomini o due donne - chissà semplicemente ballano. Perché ballano? A cosa serve ballare? Cosa vogliono dire e dimostrare ballando? Lo scopriremo in scena. A seguire va in scena “Corazze chiedono carezze” di e con Rocco Suma, un’esplorazione sincera e intima della sfera emotiva più profonda di noi stessi. La costruzione di barriere necessarie alla sopravvivenza, forti e impetuose, domate da un semplice gesto d’affetto. La sensazione di protezione che urla l’esigenza di ritornare a provare le proprie fragilità senza alcuna vergogna.

“NavigArte” prosegue il 27 settembre sempre a Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac dove alle 21.00 ci attende lo spettacolo di Con. Cor.D.A./Movimentoinactor “Aporie del presente” di e con Iolanda Del Vecchio e Silvio Sgueglia e subito dopo lo spettacolo “Bagagli di vita” di e con Leila Ghiabbi. Uno spazio, tutto dedicato al lavoro di due giovani coreografe delle Compagnia.

Biglietti

Per gli spettacoli a Teatri di Danza e delle Arti

Intero € 7 Ridotto* € 5

* (studenti universitari, soci Coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, bambini, studenti scuole di danza, musica e teatro)

INFO E PRENOTAZIONI

Teatri di Danza e delle Arti - Corte Sanac 97/98 - Pisa

(+39) 050 501463 – [email protected]

www.movimentoinactor.it