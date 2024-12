Mario Venuti ospite a Punto Radio Cascina

Cascina, 3 dicembre 2024 – C'è grande attesa per l'ospite musicale di questa settimana sulle frequenze di Punto Radio Cascina con Alex Galli e Luca Doni. Domani alle 14 sarà ospite in diretta radio e web un artista speciale: il cantautore catanese Mario Venuti. Per l’occasione Mario presenterà il nuovo album uscito recentemente dal titolo "Tra la carne e il cielo".

L’album “Tra la carne e il cielo”, disponibile anche in versione vinile, è l’undicesimo progetto discografico di Mario Venuti, è composto da dodici brani che per quanto riguarda il sound si rifanno in parte alla sua precedente uscita ”Tropitalia”, rielaborandola però in chiave “elettrificata”. L’album “Tropitalia”, uscito nel 2021, è formato da undici tracce in cui l’artista offre all’ascoltatore una sua rilettura dei successi del repertorio storico italiano, camuffandoli con ritmi e sonorità tipici della musica popolare brasiliana, come samba, bossa nova e forrò.

Venuti padroneggia infatti una vasta gamma di sonorità internazionali, è in grado di spaziare dal Pop al jazz, passando per il blues e molti altri generi. Nei suoi brani però non possono mai mancare elementi musicali che riconducono al Brasile, uno dei luoghi del cuore dell’artista. La vasta gamma di sonorità impiegate da Venuti richiedono l’impiego di innumerevoli tecniche e strumenti musicali: dalla chitarra classica ed elettrica, al synth, dalla programmazione elettronica al basso e al tambourine, per non dimenticare il pianoforte, il contrabbasso e le percussioni, e ancora trombe, sassofoni e strumenti ad arco.

L’album “Tra la carne e il cielo” come suggerisce il titolo affronta tematiche, diverse e molto forti, che vanno a confermare la caratura dell’artista catanese, capace di superare sempre le convenzioni sia musicali che non.

"Tutta una vita ho sperimentato la ricerca di un equilibrio tra la mia natura sensuale, terrena, ed una certa tensione spirituale, come una sorta di redenzione dall’inferno del mondo che ci circonda – spiega Mario Venuti – le canzoni di questo disco, senza che lo avessi previsto, abbracciano questo tema. E in fin dei conti mi sembra di aver trovato il giusto equilibrio. I due aspetti, quello della carne e quello del cielo, non si escludono l’un l’altro, possono perfettamente convivere esaltando la nostra natura umana».