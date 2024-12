Manul Pia presenta il suo nuovo singolo

Cascina (PI) 11 dicembre, 2024 – Manuel Pia, ospite a Punto Radio Cascina, esce con il nuovo singolo "Lei era l’amore", un’elegante ballata che affronta il tema della violenza contro le donne. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali e a breve sarà rilasciato il videoclip.

"Lei era l’amore" nasce dall'esigenza di dare voce a tutte le donne che hanno subito violenza, ma che spesso non riescono a raccontare la loro storia. Con testo evocativo e una melodia intensa, il brano invita alla riflessione e alla sensibilizzazione su un tema purtroppo attuale e diffuso. L'artista ha dichiarato: "Ho scritto questa canzone per tutte le donne che si sentono intrappolate. È un inno alla forza, alla resilienza e alla libertà. Spero che possa ispirare e dare coraggio a chi vive situazioni di difficoltà." Il brano vede la collaborazione alla stesura del testo di Dalila Di Lazzaro che ha denunciato in più occasioni come la sua vita fosse segnata da violenze e maltrattamenti. Manuel Pia, musicista, docente e cantautore da sempre nei suoi brani cerca di sensibilizzare il suo pubblico con temi importanti dal punto di vista sociale.