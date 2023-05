«Fumetti e Popcorn», Pisa racconta i comics al cinema

Pisa, 17 maggio - Torna a Pisa da maggio a ottobre «Fumetti e Popcorn», la rassegna che attraverso omaggi, proiezioni, presentazioni e incontri con grandi maestri e giovani talenti, esplora il connubio tra fumetto e cinema, diretta da Alessandra Ioalè, realizzata dal Cineclub Arsenale e dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato.

L'evento si svolgerà all'interno del cineclub, ma anche con incontri all'aperto presso il Giardino di Via La Nunziatina e il Parco delle Concette, entrambi in centro storico. La manifestazione si aprirà venerdì prossimo alle 19.30 con Bruno Bozzetto, che presenterà all'Arsenale la sua ultima graphic novel Tugèin, realizzata con Grégory Panaccione, e introdurrà la proiezione del suo film d'esordio «West and Soda», divenuto un classico dell'animazione internazionale.

E poi gli omaggi a Bonvi, alla Walt Disney, al noir «Venere privata» e al cult «Viaggio a Tokyo», i focus sulla Cina e sul rapporto tra uomo e macchina nell'era dell'intelligenza artificiale, gli aperitivi col fumetto italiano e la nuova sezione Fumetti & Popcorn Kids con laboratori, presentazioni e proiezioni per bambini tra i 6 e i 10 anni.

In programma oltre 20 eventi e oltre 15 ospiti fra cui i fumettisti Paolo Bacilieri, Tito Faraci, Caelpher, Eliana Albertini e Gero Arnone, Percy Bertolini, Lucia Biagi, Vincenzo Filosa, Francesco D'Isa, Massimo Giacon, Emiliano Pagani e Fabrizio Pluc Di Nicola, e numerose altre figure legate alla nona e settima arte, come Sofia Bonvicini, Alberto Brambilla, Francesco Verso, Matteo Contin e Davide Barbafiera. Il manifesto ufficiale è realizzato da Eliana Albertini.